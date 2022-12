Van Hooijdonk wijst op Amrabat: ‘Zegt alles over hoeveel respect Frankrijk had’

Woensdag, 14 december 2022 om 23:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:23

Pierre van Hooijdonk heeft het idee dat Frankrijk het nodige ontzag had voor Marokko in de halve finale van woensdagavond. De analist van NOS WK Studio 22 stipt na afloop een verdedigende actie aan van Olivier Giroud om zijn mening kracht bij te zetten. Giroud wist overigens niet te scoren in de met 2-0 gewonnen wedstrijd en werd na ruim een uur spelen gewisseld.

"Het zegt alles over het respect dat de Fransen voor Marokko hadden vandaag, het tactisch plan", opent Van Hooijdonk na de zege van de Fransen zijn analyse. "Als je als spits eigenlijk alleen maar achter de controlerende middenvelder Sofyan Amrabat moet gaan lopen. Om de gaten te dichten en de passlijn eruit te halen. Je doet dat niet uit luxe. Ik snap wel dat je als coach tactisch probeert om de sterke punten van de tegenstander lam te leggen. Maar ik heb dit niet zo vaak gezien van een nummer negen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Olivier Giroud bleef dicht in de buurt van Sofyan Amrabat.

"Dat zie je meer van de aanvallende middenvelder, die dan ook in die positie komt. Maar als je hier Giroud een bal af ziet pakken en daarna weg ziet lopen, dan heb je niet het idee dat dit een aanvaller is", voegt Van Hooijdonk daaraan toe bij het tonen van enkele beelden. Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt vervolgens of dit hoort bij het behoudende plan van Didier Deschamps. "Kijk, ze hebben succes. Ik hou van mooi voetbal, dat heb ik op momenten wel gezien van ze", vult Rafael van der Vaart aan. "Hij heeft gewoon gezien van: luister, dat (Amrabat, red) is bij Marokko een van de belangrijkste spelers in de opbouw, die moeten we voor de voeten lopen."

Ibrahim Afellay vindt het meeverdedigen van Giroud een groot compliment voor Amrabat. "We hebben hem geroemd om zijn spel zonder bal, maar het feit dat zelfs een spits je moet volgen. Dat geeft wel aan dat hij een balletje kan trappen. Maar het interview dat hij net gaf vond ik ook heel goed en sterk, met alle emoties na een wedstrijd. Hij zei geen woord teveel", krijgt de uitblinker van Marokko als compliment mee.

Amrabat sprak na afloop bij de NOS kort over de duels die hij met de Franse spits uitvocht. "Giroud heeft mij overal op het veld gevolgd. Ik zei tegen hem: 'Houd nou eens op.' Hij zei: 'Ik heb deze opdracht gekregen.'" De middenvelder repte tevens over 'een tactisch moeilijke wedstrijd'. "Zij lieten het initiatief vanaf het begin aan ons. Zij lieten onze centrale verdedigers eigenlijk vrij."