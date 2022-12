Amrabat: ‘Ik zei tegen hem: ‘Houd eens op!’, maar het was de opdracht’

Woensdag, 14 december 2022 om 22:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:34

Sofyan Amrabat baalt flink van het verlies in de halve finale van het WK tegen Frankrijk (2-0). De middenvelder weet dat Marokko het zichzelf lastig maakte door heel vroeg een tegendoelpunt te incasseren. "Dit is heel erg zuur, meer kan ik er niet van maken", opent Amrabat tegenover Joep Schreuder van de NOS.

Marokko had te maken met veel blessures in de achterhoede en maakte vlak voor de aftrap nog een wijziging in zijn opstelling. De Leeuwen van de Atlas stonden op het WK bekend om hun ijzersterke defensie, maar moesten nu al na vijf minuten een tegentreffer slikken van Theo Hernández. "Als je 1-0 achter komt speel je Frankrijk in de kaart, want ze hebben zoveel snelheid voorin", weet Amrabat.

Het was tactisch een moeilijke wedstrijd voor de middenvelder van Fiorentina. "Zij lieten het initiatief vanaf het begin aan ons. Zij lieten onze centrale verdedigers eigenlijk vrij." De Franse bondscoach Didier Deschamps stuurde centrumspits Olivier Giroud het veld in met een missie. "Giroud heeft mij overal op het veld gevolgd. Ik zei tegen hem: 'Houd nou eens op.' Hij zei: 'Ik heb deze opdracht gekregen.'"

In de tweede helft liet Marokko goed voetbal zien. "We moesten komen. Een groot compliment voor hoe wij tegen de regerend wereldkampioen hebben gespeeld." De Leeuwen van de Atlas veroverden in Qatar de harten van het Marokkaanse volk. "Natuurlijk krijg je dat een beetje mee, maar op een WK ben je afgeschermd van iedereen", zegt Amrabat. "Je zit in een tunnel. Je concentreert je op de wedstrijden, dan herstellen en weer aan de bak. Misschien, als we weg zijn, kunnen we terugkijken op een supermooi toernooi. Nu is het vooral heel zuur, als je zo dicht bij een finale bent."