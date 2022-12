Van der Vaart na Frankrijk - Marokko: ‘Dit is de mooiste actie van het WK’

Woensdag, 14 december 2022 om 22:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:34

Het Marokkaanse sprookje op het WK in Qatar is over. Sofyan Amrabat wordt na afloop van de verloren halve finale van het WK tegen Frankrijk (2-0) alom geroemd om een verdedigende actie op sterspeler Kylian Mbappé, die de balveroveraar met een ferme tackle van de bal zette. "Dat vind ik bijna de mooiste actie van het WK tot nu toe", zegt Rafael van der Vaart in NOS WK Studio 22.

De razendsnelle Mbappé zette in de tweede helft een dribbel in over de linkerflank van het veld en leek Amrabat er aanvankelijk uit te lopen. De middenvelder knokte zich terug in het duel en heroverde de bal met een vliegende tackle. Mbappé schreeuwde het uit, maar scheidsrechter César Arturo Ramos oordeelde dat de bal werd gespeeld: geen overtreding. Mbappé kon de wedstrijd daarna ook vervolgen.

Van der Vaart heeft genoten van de actie van Amrabat. "Als je het hebt over passie! Dit is echt met hart voor je land spelen", zegt de oud-middenvelder. "En ja, hij speelt ook de bal." Marokko kwam uiteindelijk tekort tegen Frankrijk, maar hoeft zich volgens Van der Vaart zeker niet te schamen voor zijn optreden in de halve finale.

"Ze hebben de hele wedstrijd goed gespeeld, maar zeker na rust heb ik voetbal gezien! Dat heb ik dit WK nog niet gezien, als ik heel eerlijk ben. Zo hadden wij moeten spelen als Nederland. Maar vandaag zijn we voor Marokko en dat zag er goed uit. Ze speelden echt heel goed met passes, steekballen... Ongelooflijk", vindt Van der Vaart.