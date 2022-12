Derksen: ‘Triest als je Marokko ziet: die twee zouden basis staan bij Oranje'

Woensdag, 14 december 2022 om 22:28 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:30

Johan Derksen vindt het jammer dat Sofyan Amrabat en Hakim Ziyech niet voor het Nederlands elftal uitkomen. De analyticus laat na afloop van de door Marokko verloren halve finale van het WK (2-0 tegen Frankrijk) weten dat hij onder de indruk is geraakt van het duo. “Als je ziet wat Amrabat aan ballen verovert en wat die Ziyech aan passes verstuurt...”, aldus Derksen.

René van der Gijp laat tijdens het praatprogramma op SBS 6 weten dat hij niet heeft genoten van spel dat Frankrijk op de mat legde. “Kijk, het blijft toernooivoetbal. Die Fransen maken de 1-0 en die denken vervolgens: het zal wel; laten we maar eens gaan kijken wat die anderen kunnen doen. Voor hen is het op een gegeven moment gewoon een kwestie van die wedstrijd uitspelen. Af en toe zag je nog een momentje waarvan je dacht: ze zetten nog even aan. Maar dit vond ik van Frankrijk echt een van de matigste partijen die ik gezien heb.”

Derksen sluit zich aan bij zijn collega en licht twee namen uit die indruk maakten. “Weet je wat ik het trieste vind als ik Marokko zie spelen? Die Amrabat en Ziyech ontbreken nou net in het Nederlands elftal. Vooral die inzet! Als je ziet wat Amrabat voor ballen verovert op het middenveld en wat die Ziyech aan passes verstuurt... Dat zouden vaste basiskrachten geweest zijn bij Nederland. Weghorst? Ja, die heeft ook power en inzet, maar dat is domme power”, besluit de analyticus.

De wereldkampioen van 2018 was woensdagavond in de halve finale met 2-0 te sterk voor Marokko en speelt komende zondag de finale tegen Argentinië. Linksback Theo Hernández was al in de beginfase trefzeker en Randal Kolo Muani scoorde als invaller met zijn eerste balcontact. De Leeuwen van de Atlas streden voor elke meter, maar een nieuwe stunt bleef dus uit.