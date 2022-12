Frankrijk beëindigt WK-droom dapper Marokko en is opnieuw finalist

Woensdag, 14 december 2022 om 21:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:02

Frankrijk staat zondag in de finale van het WK in Qatar. De wereldkampioen van 2018 was woensdagavond in de halve finale te sterk voor Marokko: 2-0. Linksback Theo Hernández was al in de beginfase trefzeker en Randal Kolo Muani scoorde als invaller met zijn eerste balcontact. De Leeuwen van de Atlas streden voor elke meter, maar een nieuwe stunt bleef dus uit. Voor Les Bleus dient zich dus de kans aan om de wereldtitel te prolongeren, al moet dan wel eerst worden afgerekend met Argentinië, die andere finalist.

Bondscoach Walid Regragui moest kort voor de aftrap van de halve eindstrijd nog een wijziging doorvoeren. Nayef Aguerd werd na een individuele warming-up niet fit genoeg bevonden en vervangen door Achraf Dari. Er waren twijfels over de inzetbaarheid van Romain Saïss, maar de centrumverdediger kon wel gewoon starten in de 5-4-1-formatie. Bij Frankrijk waren Dayot Upamecano en Adrien Rabiot niet op tijd hersteld van ziekte. Bondscoach Didier Deschamps had daarom basisplaatsen in petto voor Ibrahima Konaté en Youssouf Fofana. Verder hield de Franse trainer vast aan de vertrouwde namen in zijn basisopstelling.

De eerste de beste kans van de Fransen levert meteen een treffer op. Theo Hernandez werkt de bal in het doel: 1-0.

Marokko maakte dit WK juist zoveel indruk door de hechte defensie, maar in de beginfase van het duel met Frankrijk was daar weinig van te merken. Frankrijk vloog uit de startblokken en brak al in de zesde minuut de ban. Raphaël Varane brak de defensie van Marokko bijna helemaal open met en fraaie pass op Antoine Griezmann, die helemaal vrij stond aan de rechterkant van het strafschopgebied. Wat volgde was een voorzet op Kylian Mbappé, wiens schot nog werd geblokt door de Marokkaanse defensie. De bal kwam terecht bij de mee opgekomen Hernández, die met een acrobatische beweging voor de 1-0 tekende. Een flinke tegenslag voor Marokko, dat dus gelijk in de achtervolging moest.

De stuntploeg van dit WK gaf zich niet zomaar gewonnen. De zo bewierookte Azzedine Ounahi testte Hugo Lloris met een schot van net buiten de zestien. De Franse doelman strekt zich en hield zijn doel schoon met een fraaie redding in de rechterbenedenhoek. De volgende kans voor Marokko diende zich aan in minuut zeventien. Sofiane Boufal zocht de defensie van de Fransen op, om vervolgens Hakim Ziyech aan te spelen. De rechtermiddenvelder gleed echter uit en zag zijn schot daardoor naast het doel verdwijnen. Slechts een minuut later was het de beurt aan Frankrijk. De niet honderd procent fitte Saïss wist een lange bal niet goed te verwerken en daar profiteerde Olivier Giroud bijna van. Het schot van de aanvaller kwam tegen de paal terecht, tot grote opluchting van alles en iedereen in het Marokkaanse kamp.

Kylian Mbappé dribbelt zich door de Marokkaanse defensie, maar zijn schot wordt in de drukte geblokt. Maar dan belandt hij voor de voeten van de net ingevallen Kolo Muani en die gooit de wedstrijd op slot: 2-0.

Bij de misser bij de kans van Giroud bleek al dat Saïss problemen had en het was dan ook geen verrassing dat de verdediger in de 21ste minuut werd gewisseld. Selim Amallah, van origine een middenvelder, nam zijn plaats in. Marokko probeerde zich terug te vechten in de wedstrijd, maar moest daarbij wel uitkijken voor de gevaarlijke counters van Frankrijk. Tien minuten voor rust kwam een goede mogelijkheid juist uit een hoekschop van Griezmann. De bal kwam via Giroud terecht bij Youssouf Fofana, die de kans verprutste door over te schieten. Kort daarna ontstonden er kansen voor Mbappé en Giroud, maar door onder meer goed verdedigend werk van Achraf Hakimi bleef Marokko op de been.

In de slotminuut van de onderhoudende eerste helft trok het dappere Marokko de stand bijna gelijk. De bij een hoekschop van Ziyech mee opgekomen Jawad El Yamiq had de pech dat zijn fraaie omhaal via de paal en de alerte Lloris geen doelpunt opleverde. Na drie minuten blessuretijd klonk het rustsignaal in het Al Bayt Stadium. Halverwege moest Regragui wederom een wissel toepassen: Noussair Mazraoui kon vanwege een blessure niet verder en diens plaats werd ingenomen door Yahia Attiyat Allah. Het werd snel duidelijk dat Frankrijk op jacht ging naar de 2-0 en dat Marokko zich nog lang niet gewonnen gaf. Mbappé liet nog eens zien hoe snel hij is met een indrukwekkende sprint vanaf links de zestien in, al was Sofyan Amrabat er als de kippen bij met een briljante tackle. De Franse aanvaller bleef even liggen, maar kon de wedstrijd gewoon hervatten.

Helaas voor Hakim Ziyech: Marokko staat niet in de WK-finale

Kort na de interceptie van Amrabat werd de defensie van Frankrijk weer getest door Marokko. Varane hield Youssef En-Nesyri met een tackle van scoren af en Konaté was er op tijd bij om Boufal de doorgang te beletten. De halve finale bleef derhalve uitermate spannend, terwijl de tijd wegtikte in het nadeel van de Marokkaanse ploeg. Deschamps koos halverwege de tweede helft voor het inbrengen van de frisse en snelle Marcus Thuram, als vervanger van aanvalsleider Giroud. Aan de kant van Marokko maakten Abderrazak Hamdallah en Zakaria Aboukhlal hun entree. En-Nesyri en Boufal mochten op de bank plaatsnemen. Ondertussen waren er nog maar twintig minuten te spelen in de spannende halve eindstrijd.

De ingevallen Thuram was in de slotfase tot tweemaal toe dicht bij de bevrijdende 2-0 voor Frankrijk, maar de snelle aanvaller wist het net niet te vinden. De eveneens ingevallen Kolo Muani, die de tegenvallende Ousmane Dembélé had afgelost, zorgde wel voor grote opluchting in het Franse kamp. Na een fraaie slalom van Mbappé in de zestien kwam de bal vlakbij het doel van Marokko terecht bij de invaller, die niet buitenspel stond en simpel kon binnentikken: 2-0. Voor Kolo Muani was het zijn allereerste doelpunt in het shirt van Frankrijk. Grote vreugde bij de tweevoudig wereldkampioen, waar de spelers van Marokko hun teleurstelling niet konden verbergen. Het was duidelijk dat de finale definitief uit het zicht was verdwenen.

Het verzet van het dappere Marokko was dus gebroken en Frankrijk speelde de boeiende wedstrijd rustig en professioneel uit. Ook de ijverige Ziyech wist de spanning niet meer terug te brengen in het Al Bayt Stadium, ook niet in de zes minuten aan blessuretijd. Frankrijk mag zich dus opmaken voor de vierde finale uit de geschiedenis. Inzet is de derde wereldtitel, na eerdere triomfen in 1998 en 2018. Het was overigens de eerste keer dat de WK-finalist de nul wist te houden op deze eindronde. Voor aanstaande opponent Argentinië lonkt eveneens de derde wereldtitel. De finale begint zondag om 16.00 uur Nederlandse tijd. Voor Marokko rest zaterdag het duel om de derde plaats tegen Kroatië.