Ronaldo adviseert landgenoot Neymar: ‘Zoek psychologische hulp’

Woensdag, 14 december 2022 om 21:30 • Jeroen van Poppel

Ronaldo maakt zich zorgen om landgenoot Neymar, die in de kwartfinale van het WK pijnlijk werd uitgeschakeld met Brazilië tegen Kroatië (1-1, verlies na strafschoppen). De oud-spits vraagt de sterspeler van de Brazilianen om serieus na te denken over professionele hulp. "Ik zou hem adviseren om psychologische bijstand te nemen", aldus de 46-jarige Ronaldo op de Braziliaanse televisie.

Brazilië zocht in Qatar tevergeefs naar eerherstel, nadat de voorgaande WK's voor het Zuid-Amerikaanse land op een mislukking uitliepen. Neymar was in 2014 onderdeel van de Braziliaanse selectie die op het WK in eigen land historisch van het veld werd geveegd door Duitsland (1-7 in de halve finale). De ster van Paris Saint-Germain stond zelf op het veld toen het vier jaar later in de kwartfinale in Rusland misging tegen België (1-2).

Ondanks de opkomst van nieuwe sterren in het Braziliaanse voetbal, zoals Vinícius Júnior en Richarlison, slaagde Neymar er in Qatar opnieuw niet in om met zijn elftal wereldkampioen te worden. Ronaldo kan zich voorstellen dat Neymar de klap van de uitschakeling tegen Kroatië niet zomaar te boven komt. "De druk op zijn schouders is onmenselijk groot", aldus de oud-aanvaller, die zijn landgenoot dus adviseert om te kijken naar psychologische hulp.

"Het is heel belangrijk om dit probleem serieus aan te pakken", vervolgt Ronaldo, die gelooft dat de dertigjarige Neymar zijn droom van WK-goud nog niet uit het hoofd zal zetten. "Neymar zal terugkomen met dezelfde passie, met dezelfde wil om te winnen. Maar ik wil op deze plek oproepen om de mentale gezondheid van onze spelers in de gaten te houden. Het WK is een zware last, het is een toernooi waar iedereen naar kijkt. De hele wereld keek naar Neymar."