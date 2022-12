‘Ik geloof nog altijd dat ik De Kuip ga halen, daar werk ik elke dag hard voor’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Thijs Jansen, die dit seizoen door Feyenoord wordt uitgeleend aan TOP Oss. In het Frans Heesen Stadion is de keeper al bijna niet meer weg te denken onder de lat, maar de ambitieuze Jansen droomt nog altijd van spelen in De Kuip.

Jansen begon met voetbal bij FC Lisse, een club vlakbij zijn geboorteplaats Lisserbroek. Zijn eerste meters maakte hij als veldspeler, maar al snel kwam hij in aanraking met de keepershandschoenen. “In mijn eerste twee jaar bij Lisse hadden we elke week een andere keeper, we wisselden het af. Toen het bij mij steeds beter ging vond ik het al snel leuk. Daarom heb ik de keuze gemaakt om vaste keeper te worden. Ik weet nog goed dat ik van mijn trainer echt moest meedoen aan het spel, en dat maakte het ook leuker natuurlijk. Ik mocht echt niet alleen maar blijven staan.”

Dat Jansen talent heeft, had Feyenoord al snel in de gaten. Sinds zijn twaalfde speelt hij voor de Rotterdamse club, al kende hij De Kuip al een stuk langer. “Mijn vader is voor Feyenoord en die nam mij een aantal keer mee naar het stadion. Wanneer je pa voor Feyenoord is, word je dat zelf automatisch ook. Als kind is De Kuip natuurlijk heel indrukwekkend. In die tijd was ik niet per se fan van keepers bij Feyenoord, liever keek ik naar het buitenland. Manuel Neuer en David de Gea zijn mijn grootste voorbeelden, al kwam Thibaut Courtois daar later ook bij.”

De inmiddels 21-jarige sluitpost weet goed wat zijn kwaliteiten zijn. Jansen is een doelman die je niet snel gekke fratsen ziet uithalen. “Mijn belangrijkste taak is het tegenhouden van ballen. Daar ben ik dan ook heel goed in. Daarnaast doe ik nog altijd graag mee aan het spel en vind ik het fijn om ballen te onderscheppen.” Wel ziet Jansen nog verbeterpunten. “Ik kan vooral nog stappen maken in het leidinggeven, echt de baas worden over de verdediging. Ook kan mijn trap nog iets constanter.”

Jansen als doelman van Feyenoord C1 tijdens de Mini-Klassieker

Pas in de afgelopen twee à drie seizoenen is Jansen zich écht gaan ontwikkelen, zo zegt hij zelf. De nuchtere doelman heeft een realistische kijk op zijn carrièreverloop tot dusver. “Ik denk dat ik vooral vorig jaar, bij Feyenoord Onder 21, echt stappen heb kunnen maken. Ik was zelden echt de eerste keeper, om eerlijk te zijn waren er altijd wel jongens verder in hun ontwikkeling. Vorig jaar was ik meestal wel de eerste keus en daardoor heb ik mezelf goed kunnen ontwikkelen.”

Daarvoor zat Jansen in een lastige fase bij Feyenoord, in 2018. De club erkende zijn kwaliteiten als doelman, maar wilde dat hij meer van zich af zou gaan bijten. Als jeugdspeler werd hij verhuurd aan FC Groningen, een normaliter vrij ongewone gang van zaken. “Ikzelf vond dat niet zo vreemd, al is het natuurlijk niet alledaags voor een jeugdspeler. Ik ben altijd een stille jongen geweest, dus een nieuwe omgeving had goed kunnen zijn voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Dat liep echter totaal anders dan ik had verwacht. Feyenoord haalde me na een half jaar terug, maar ik heb in die periode wel veel over mezelf kunnen leren.”

“Sinds mijn terugkeer uit Groningen ging alles een stuk beter”, aldus Jansen. “Vanaf dat moment heb ik veel meer wedstrijden gekeept en mijn zelfvertrouwen bleef stijgen.” Onder Dick Advocaat werd de doelman voor het eerst bij de selectie van Feyenoord gehaald. “Justin (Bijlow, red.) was die dag geblesseerd en daarom was er een extra keeper nodig op de training. Ik keepte goed en daardoor mocht ik een periode mee blijven trainen. Eigenlijk was ik niet zenuwachtig, het ging gewoon goed en daardoor blijft die spanning achterwege. Ik vond het juist alleen maar mooi om met die grote namen op het veld te staan.”

De rechtspoot is een aantal keepers dankbaar voor zijn ontvangst bij de hoofdmacht. “Justin en Nick (Marsman, red.) hebben mij goed geholpen. Ook Ramon ten Hove kon ik alles vragen. Later kwam Ofir (Marciano, red.) daar natuurlijk bij, en daar heb ik ook altijd fijn mee samengewerkt. Uiteindelijk wil iedereen elkaar beter maken.” Jansen zat vorig seizoen het hele seizoen op de bank bij het eerste elftal van Feyenoord. “De Europese campagne was natuurlijk het hoogtepunt. Dat was gewoon top, echt heel vet om van dichtbij mee te maken. Dat ik er in Tirana bij was zal ik mijn hele leven bij me dragen. Op zo’n moment zelf voelt het nog heel normaal, maar achteraf gezien was het enorm speciaal.”

Jansen was tijdens de Conference League finale van Feyenoord bankzitter in Tirana

Jansen heeft op de trainingen veel kunnen leren van Bijlow. “Van keepers als Justin leer je al door naar ze te kijken. Dan kijk ik naar dingen die hij doet, die ik nog kan verbeteren. Welke kwaliteit ik van hem zou willen overnemen? Echt die agressiviteit in de zestien meter. Als de bal bij hem in de buurt komt is die altijd voor hem. Hij is echt de baas in zijn eigen doelgebied.” Jansen volgt het WK op de voet, maar vindt het te makkelijk om te zeggen dat Bijlow zou moeten keepen in plaats van Andries Noppert. “Ik heb zelf met Justin getraind en ik weet hoe goed hij is, maar Noppert doet het ook gewoon uitstekend. Die heb ik niet van dichtbij gezien, dus het zou gek zijn als ik mij hierover uitspreek.”

Jansen ligt nog tot medio 2025 vast in Rotterdam-Zuid. Bij Oss worden zijn prestaties op de voet gevolgd door Khalid Benlahsen, de keeperstrainer van Feyenoord. “Dat geeft mij een fijn gevoel. Khalid bekijkt elke wedstrijd op beeld en komt zelfs regelmatig kijken. Om de week hebben we wel telefonisch contact met elkaar. Hij ziet mijn kwaliteiten, maar vindt ook dat ik me nog kan verbeteren. Daar is hij heel eerlijk in en dat maakt hem een goede keeperstrainer. Ik ben blij dat hij altijd vertrouwen in mij heeft gehad.” Jansen en Feyenoord besloten pas na de voorbereiding dat een verhuur de beste optie was voor het huidige seizoen.

“Het was eigenlijk niet het plan dat ik uitgeleend zou worden, want de voorbereiding ging goed”, onthult Jansen. “Uiteindelijk hebben we nog een gesprek gevoerd en daaruit kwam naar voren dat ik minuten moest gaan maken. Toen kwam Oss op mijn pad en deze club sprak heel veel vertrouwen in mij uit. Dat voelde direct goed. Dit is een fijne plek om mezelf te ontwikkelen. Als derde keeper van Feyenoord leer je veel en maak je een hoop mee, maar spelen is op mijn leeftijd het belangrijkste. Dit was de perfecte stap voor mij.”

Jansen stond dit seizoen al in dertien officiële wedstrijden onder de lat bij Top Oss

Sinds zijn komst is Jansen de onbetwiste eerste keeper in Oss. De keeper heeft dan ook geen spijt van zijn tijdelijke overstap. “Tot nu toe bevalt alles heel goed. Ik speel veel wedstrijden en voel dat ik stappen maak. Oss is een hele warme club. De mensen hier zijn allemaal vriendelijk en behulpzaam, maar kunnen ook direct zijn wanneer dat nodig is. Ik heb eigenlijk amper tijd nodig gehad om te wennen. Ik kreeg direct het vertrouwen van iedereen hier en weet van mezelf wat ik kan. Door al die factoren zat ik gelijk lekker in mijn vel.”

Met Toshio Lake, Delano Ladan, Ömer Gündüz en Jansen heeft Oss een hoop spelers in de gelederen die hun jeugdopleiding (gedeeltelijk) bij Feyenoord doormaakten. “Dat was aan het begin wel fijn. Ik heb die jongens voor ik de knoop doorhakte nog geappt om te vragen hoe het hier is en ik hoorde alleen maar positieve dingen. Hun aanwezigheid maakte het ook makkelijker bij mijn aankomst, want ik werd gelijk goed opgevangen. Inmiddels ken ik de hele selectie goed en hebben we een mooie spelersgroep staan.”

Jansen merkt dat het niveau van de Keuken Kampioen Divisie een stuk hoger ligt dan in de beloftencompetitie waarin Feyenoord Onder 21 uitkomt. “Dat lijkt me ook logisch, want hier lopen ervaren mannen rond. Spelers met honderden wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Die hebben al meegemaakt waar jongens in de beloftencompetitie nog naartoe proberen te werken. Ik denk daarom ook dat het voor Feyenoord belangrijk is om op korte termijn aan te haken, al is de club daar natuurlijk al mee bezig.”

“Aan mezelf merk ik vooral dat ik met veel meer controle ben gaan keepen hier in Oss. Ik weet wat mijn taken zijn en weet precies wat ik moet doen”, zo zegt Jansen. “Ik moet er staan op ieder moment. Bovendien speel ik een stuk meer wedstrijden. Volgens mij heb ik nu al meer potjes gekeept dan in de laatste paar jaren bij elkaar. Door veel te spelen leer je gewoon een stuk meer.” Janssen heeft er geen seconde moeite mee gehad dat de faciliteiten bij Oss wat minder zijn dan in Rotterdam. “Het belangrijkste is dat er een goed veld is om te trainen en keepen, daaromheen moet ik het vooral zelf doen. Het moet altijd vanuit mij komen, die wil om me te ontwikkelen. Met mijn ambities zit dat wel goed.”

Jansen keept bij Oss met rugnummer 1, als reservekeeper bij Feyenoord was dat nummer 30

Oss staat momenteel op de negentiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. Hoewel degradatie niet mogelijk is, moet het volgens Jansen een stuk beter in de tweede seizoenshelft. “Ik denk dat we een aantal keer redelijk dichtbij waren om meer punten te halen en we weten ook dat het beter kan. Dat moet nu gaan gebeuren. Dat vertrouwen heb ik ook gewoon door de kwaliteiten die deze spelersgroep heeft. Er komen nog genoeg wedstrijden aan, dus ik denk dat het wel goed gaat komen. We werken daar hard voor.”

Na dit seizoen keert Jansen terug bij Feyenoord. De ambitieuze doelman heeft in Rotterdam nog altijd een duidelijk doel voor ogen. “Als ik straks terugkeer uit Oss heb ik natuurlijk sowieso wat meer ervaring opgedaan. Dat is belangrijk voor een keeper van mijn leeftijd. Uiteindelijk werk ik nog altijd naar De Kuip toe. Dat is een van de ambities die ik ooit heb uitgesproken. Ik geloof nog steeds dat ik het ga halen, daar werk ik elke dag hard voor. Als je dat geloof niet hebt gaat het sowieso niet gebeuren.”

