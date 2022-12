Moegestreden Marokko krijgt twee onvoldoendes in VZ-rapport

Woensdag, 14 december 2022 om 22:06 • Kevin van Buuren • Laatste update: 22:28

Marokko is er woensdagavond niet in geslaagd om de finale van het WK te bereiken. De wedstrijd tegen Frankrijk ging met 2-0 verloren. In het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Marokko – Portugal nemen 113-voudig zaalvoetbalinternational Mohamed Attaibi en voetbalvlogger Mounair Boualin plaats in de analistenstoel naast presentator Justus Dingemanse. Zij deelden hun rapportcijfers voor de individuele prestaties binnen het Marokkaanse elftal.

Het tweede bedrijf had niet veel momenten waarbij de gasten op het puntje van hun stoel zaten. Namens Frankrijk kopte Marcus Thuram halverwege van dichtbij een vrije trap van Antoine Griezman naast. Invaller Abderrazak Hamdallah leek een grote kans te krijgen, maar de Marokkaanse aanvaller vergat te schieten. Tien minuten voor tijd bracht de ingebrachte Randal Kolo Muani Marokko de nekslag toe. Een getoucheerd schot van Kylian Mbappé kwam precies voor de voeten van de vleugelaanvaller, die vervolgens eenvoudig binnenschoot. In blessuretijd werd een poging van Azzedine Ounahi verlengd door Hamdallah, maar Jules Koundé hield de bal wonderbaarlijk van de doellijn.

In de defensie valt de enige onvoldoende voor Jawad El Yamiq op: hij kreeg een 4 van Boualin. De verdediger leek debet aan de openingstreffer door uit te glijden, waarna Marokko niet goed wist uit te verdedigen. “Op cruciale momenten zat hij vandaag mis”, zag de vlogger. De gasten vonden het laten spelen van de nauwelijks fitte Romain Saïss niet verantwoord. “Hij liep niet comfortabel”, zegt Attaibi. De zaalvoetballer vond Noussair Mazraoui eveneens niet fris ogen. “Hij was statisch. Ik denk dat Regragui met Attiat-Allah had moeten starten.” De linksback verving de oud-Ajacied meerdere keren met verve gedurende het toernooi.

Marokko leek voetballend goed weerstand te bieden aan de Fransen, maar laatstgenoemden kwamen eigenlijk nauwelijks in gevaar. Op het middenveld viel Azzedine Ounahi opnieuw positief op. Hij kreeg een 7,5. “Hij durft risico te nemen en vooruit te spelen. Hij speelde goed”, vindt Attaibi. Boualin gaf Sofyan Amrabat een 7. “Hij is een soldaat. Maar een beetje ongelukkig vandaag. Het was net niet, eigenlijk.”

Marokko kon aanvallend geen potten breken. De energie voor stootkracht leek de creatieve spelers te ontberen. “Ik denk dat fysieke gesteldheid in deze wedstrijd een hele grote rol heeft gespeeld”, zegt Attaibi. Spits En-Nesyri kreeg een onvoldoende. “Hij was onzichtbaar.” Ook zijn vervanger kon de gasten niet bekoren. “Hamdallah is hetzelfde als Cheddira. Kijk waar de vleugelspelers een bal op moeten voorgeven, daar word je doodongelukkig van.” Daarbuiten zijn de analisten trots op de geschiedenis schrijvende Noord-Afrikanen. “Ze hebben zo hard gestreden. Er was zeker iets te halen tegen dit Frankrijk”, besluit Attaibi.