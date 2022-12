Keuze bondscoach Marokko betwist: ‘Door hem ben je een wissel kwijt’

Woensdag, 14 december 2022 om 20:50 • Kevin van Buuren • Laatste update: 21:11

Marokko staat in de rust met 1-0 achter tegen Frankrijk. In het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Frankrijk – Marokko nemen 113-voudig zaalvoetbalinternational Mohamed Attaibi en voetbalvlogger Mounir Boualin plaats in de analistenstoel naast presentator Justus Dingemanse. Wat zijn hun bevindingen na de eerste helft?

De meermaals geroemde defensie van Marokko werd al vroeg gepasseerd. Na vijf minuten kwam een geblokt schot van Kylian Mbappé bij Theo Hernández terecht, waarna de linksback met een halve omhaal de bal achter Yassine Bounou schoot. Azzedine Ounahi hoopte namens Marokko iets terug te doen, maar zijn schot werd door Hugo Lloris uit de verre hoek gered. Olivier Giroud kreeg na ruim een kwartier de grootste kans op de 2-0. Een lange bal stuiterde ongelukkig over Romain Saïss heen, waarna de Franse spits snoeihard op de paal schoot. Vlak voor rust schoot Jawad El Yamiq na een corner een omhaal tegen de paal.

Saïss werd voor de wedstrijd fit bevonden. Bondscoach Walid Regragui leek een risico met de captain te nemen en stapte daarvoor ook van zijn gebruikelijke opstelling af: Marokko startte met vijf verdedigers. Attaibi betwist die keuze. “Hij wilde graag met hem starten, maar ten koste van wat? Hij liep al meteen te trekken met zijn been. Door hem ben je nu een wissel kwijt.” De zaalvoetbalinternational ziet Ounahi andermaal uitblinken. "Hij moet naar Barcelona. 45 miljoen is een koopje voor hem." Boualin denkt dat het publiek van Marokko een belangrijke rol gaat spelen in een eventuele comeback. “Die laten zich continu horen, daar krijg je toch vleugels van? Dat is wel wat anders dan een stel tietenmannen.”