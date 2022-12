Ajax neemt na vierenhalf jaar definitief afscheid van Daley Blind

Woensdag, 14 december 2022 om 19:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:01

Daley Blind vertrekt in januari bij Ajax, zo verzekert De Telegraaf. De 32-jarige linksback diende zijn vertrekwens in en zag dat gehonoreerd worden. Blind, die een contract heeft tot medio 2023, mag transfervrij vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. Marc Overmars, technisch directeur van Royal Antwerp, hoopt de vleugelverdediger in te gaan lijven.

Blind werd door Overmars in de zomer van 2018 teruggehaald van Manchester United naar Ajax. De verdediger behoorde sinds zijn terugkomst in de Johan Cruijff ArenA tot de absolute sterkhouders van Ajax, maar onder Alfred Schreuder nam dit seizoen de kritiek steeds verder toe. De coach hield aanvankelijk vast aan een basisplek voor Blind, maar zette de linksachter annex centrumverdediger in de laatste vier wedstrijden voorafgaand aan het WK op de bank.

Op het WK in Qatar werd Blind vervolgens wel 'gewoon' de onbetwiste eerste linksback van Louis van Gaal en miste hij geen minuut. In de achtste finale tegen de Verenigde Staten (3-1 winst) vertolkte de vleugelverdediger een hoofdrol met een goal en assist. Bij Ajax leek de concurrentiestrijd met Owen Wijndal verloren, waardoor Blind weinig zicht meer had op speeltijd.

Antwerp kent problemen op de linksbackpositie en hoopt die met Blind acuut op te lossen. Mark van Bommel kan voorlopig geen beroep doen op Sam Vines, die in november een zware enkelblessure opliep. Zijn beoogde stand-in Gastón Ávila komt niet voor in de plannen van Van Bommel, die de laatste wedstrijden voor de WK-break speelde met de rechtsbenige Jelle Bataille op links.