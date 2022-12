Marokko krijgt zeer goed nieuws uit ziekenboeg en zet extra verdediger in

Woensdag, 14 december 2022 om 18:42

Walid Regragui heeft de opstelling van Marokko voor de halve finale tegen Frankrijk bekendgemaakt. De bondscoach van de Leeuwen van de Atlas kan tegen de verwachtingen in beschikken over het centrale verdedigingsduo Nayef Aguerd en Romain Saïss, dat net op tijd hersteld is. Het tweetal krijgt tegen Frankrijk ondersteuning van een extra centrumverdediger, Jawad El Yamiq, waardoor Marokko naar verwachting aantreedt in een 5-4-1-formatie. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is live te zien bij de NOS op NPO 1.

Marokko werd in aanloop naar de halve finale geplaagd door blessureleed in de achterste linie. Noussair Mazraoui en Aguerd misten de kwartfinale tegen Portugal (1-0 winst) en keren terug in de basisopstelling. In die wedstrijd werd Saïss in de slotfase per brancard van het veld gedragen. De aanvoerder is eveneens op tijd hersteld voor het treffen met Frankrijk. De keuze van Regragui om met El Yamiq een extra verdediger in te zetten gaat ten koste van middenvelder Selim Amallah, die op de bank zit.

Yassine Bounou staat wederom onder de lat. De flanken worden bezet door Achraf Hakimi op rechts en de teruggekeerde Mazraoui op links. Centraal spelen El Yamiq, Aguerd en Saïss. Op het middenveld wordt Sofyan Amrabat vergezeld door Azzedine Ounahi, terwijl Hakim Ziyech en Sofiane Boufal de flanken bezetten. Youssef En-Nesyri, wiens magische kopbal Portugal elimineerde, staat in de punt van de aanval. Walid Cheddira, die tegen Portugal inviel, maar in de blessuretijd twee keer geel kreeg en dus moest douchen, is geschorst.

Waar Marokko dus groen licht uit de ziekenboeg kreeg, was dat bij Frankrijk juist omgekeerd. Dayot Upamecano en Adrien Rabiot zijn onvoldoende hersteld van ziekte en worden vervangen door Ibrahima Konaté en Youssouf Fofana. Voor het overige houdt Didier Deschamps vast aan zijn vertrouwde opstelling. Aurélien Tchouaméni hield klachten aan zijn kuit over aan de kwartfinale tegen Engeland (1-2 winst), maar kan gewoon starten.

Marokko plaatste zich als eerste Afrikaanse land ooit voor de halve finale van een WK. Een eventuele finaleplaats is dan logischerwijs ook een unicum. Frankrijk verloor nog nooit van Marokko. In de vijf eerdere ontmoetingen, alle vriendschappelijke duels, wonnen de Fransen drie keer, twee keer werd het gelijk. De Fransen wisselde in de laatste zes WK-duels met Afrikaanse teams steeds een zege af met een verliespartij. De laatste wedstrijd in deze reeks was de 1-0 nederlaag tegen Tunesië.

Opstelling Frankrijk: Lloris; Koundé, Varane, Konaté, T. Hernandez; Fofana, Tchouaméni, Griezmann; Dembélé, Giroud, Mbappé.

Opstelling Marokko: Bounou; Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Saïss, Mazraoui; Ziyech, Amrabat, Ounahi, Boufal; En Nesyri.