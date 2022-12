Frankrijk wijzigt opstelling meermaals voor halve finale tegen Marokko

Woensdag, 14 december 2022 om 18:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:54

Frankrijk treedt woensdag in de halve finale van het WK tegen Marokko aan met twee wijzigingen in de opstelling. Dayot Upamecano en Adrien Rabiot zijn onvoldoende hersteld van ziekte en worden vervangen door Ibrahima Konaté en Youssouf Fofana. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is live te zien bij de NOS op NPO 1.

De Franse selectie werd na het uitschakelen van Engeland in de kwartfinale (1-2 winst) geconfronteerd met een rondwarend virus. Bayern München-verdediger Upamecano en Juventus-middenvelder Rabiot werden dinsdag ziek en zijn onvoldoende fit om te starten. Eerstgenoemde zit wel op de bank, maar Rabiot blijft woensdagavond achter in het spelershotel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Afgezien van de noodgedwongen wijzigingen blijft de opstelling van Didier Deschamps zoals vertrouwd. Aurélien Tchouaméni hield klachten aan zijn kuit over aan de wedstrijd tegen Engeland, maar kan gewoon starten. Jules Koundé presteerde naar verwachting tegen Phil Foden en blijft daarom staan op de rechtsbackpositie. De gevreesde voorhoede, bestaande uit Kylian Mbappé, Olivier Giroud en Ousmane Dembélé, blijft eveneens intact.

Marokko kreeg in tegenstelling tot Frankrijk te maken met grote meevallers. Bondscoach Walid Regragui kan tegen de verwachtingen in beschikken over het centrale verdedigingsduo Nayef Aguerd en Romain Saïss, dat net op tijd hersteld is. Het tweetal krijgt tegen Frankrijk ondersteuning van een extra centrumverdediger, Jawad El Yamiq, waardoor Marokko naar verwachting aantreedt in een 5-4-1-formatie. Selim Amallah verdwijnt uit de basisopstelling.

Opstelling Frankrijk: Lloris; Koundé, Varane, Konaté, T. Hernandez; Fofana, Tchouaméni, Griezmann; Dembélé, Giroud, Mbappé.

Opstelling Marokko: Bounou; Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Saïss, Mazraoui; Ziyech, Amrabat, Ounahi, Boufal; En Nesyri.