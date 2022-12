Amrabat: ‘Iemand anders beheert mijn account, die zag het als een grap’

Woensdag, 14 december 2022 om 18:04 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:31

Sofyan Amrabat gaat door het stof vanwege enkele pikante afbeeldingen die onlangs op zijn Instagram-pagina verschenen. Op de betreffende foto's, die waren bewerkt met fotoshop, was te zien hoe de middenvelder van Marokko Gavi optilde en de Spanjaard in bedwang hield, net als Sergio Busquets en Pedri. Kort voor het halvefinaleduel met Frankrijk op het WK biedt Amrabat in een interview met Marca zijn excuses aan voor de posts op Instagram Stories.

"Ik heb een account op Instagram, maar iemands anders beheert het", benadrukt Amrabat tijdens het vraaggesprek met de Spaanse krant. "Die persoon zag de foto's als een grap. Ik heb juist veel respect voor Spanje en heb de afbeeldingen dan ook meteen verwijderd toen ik hoorde dat mensen er moeite mee hadden. Mocht iemand boos zijn geworden, dan bied ik hiervoor mijn oprechte excuses aan. Het spijt me als er mensen zijn gekwetst." Amrabat voegt toe dat hij spelers als Pedri en Gavi juist als voorbeelden ziet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De betreffende foto's die op het account van Amrabat verschenen.

"Dat zijn heel getalenteerde spelers", aldus de middenvelder van Fiorentina, die de vraag krijgt aan welke Spanjaarden hij zich spiegelt. "Persoonlijk hield ik van legendes als Andrés Iniesta. En ik lette ook altijd goed op intelligenten voetballers als Zinédine Zidane en Xavi. Die heb ik heel vaak zien spelen. Hoe die tussen de linies bewogen, dat was echt van de buitencategorie. Zij hebben ook alle denkbare prijzen gewonnen." Wellicht dat Amrabat ook een keer in LaLiga te bewonderen is, daar hij voorzichtig wordt gelinkt aan onder meer Barcelona en Atlético Madrid.

"Het is een grote eer om bij zulke clubs genoemd te worden", gaat Amrabat verder. "Maar ik sta nu onder contract bij Fiorentina (tot medio 2024, red.). Ik heb veel respect voor mijn club, met een geweldig elftal. Ik heb een geweldige trainer (Vincenzo Italiano, red.) en de band met eigenaar Rocco Commisso, die mij binnenhaalde, is ook prima. Daarnaast heb ik goed contact met algemeen directeur Joe Barone en sportief directeur Daniele Prade. Ik heb veel respect voor hen en de club in het algemeen."

Amrabat is helemaal op zijn plaats bij Fiorentina, maar laat desondanks niet na complimenten uit te delen aan Diego Simeone, al jaren de trainer van Atlético. "Ik ben een liefhebber van zijn speelstijl. Hij heeft veel gewonnen en ik heb daarom veel respect voor hem. De spelers in zijn selectie zijn fysiek sterk en agressief, zo speel ik ook graag. Ik heb gelezen dat het spel van Marokko wordt vergeleken met dat van Atlético. We hebben inderdaad allebei een sterk centraal blok. Dus ik denk dat we op elkaar lijken. Het is een manier van spelen die je ook ziet bij de ploegen van Gennaro Gattuso", aldus de controleur van Fiorentina en Marokko.