Messi ziet na incident met Weghorst opnieuw interview onderbroken worden

Woensdag, 14 december 2022 om 17:35 • Laatste update: 17:55

Lionel Messi heeft opnieuw enkele bijzondere momenten in de mixed zone achter de rug. Waar de superster van Argentinië na de zege op Oranje (2-2, winst na strafschoppen) furieus reageerde op 'sukkel' Wout Weghorst, was Messi's gemoedstoestand na de overwinning tegen Kroatië (3-0) een stuk beter.

Messi wilde vrijdag na de kwartfinale niets weten van de handreiking van Weghorst, maar nam dinsdag na de halve finale wél de tijd voor Zlatko Dalic. De bondscoach van Kroatië kwam langs om de Argentijn te feliciteren met het bereiken van de finale. Messi was vrijdag nog witheet toen Weghorst zijn interview met TyC Sports onderbrak, maar had duidelijk geen problemen met de tussenkomst van Dalic.

Ook het interview dat Messi even later gaf aan TVP Sport kreeg een bijzondere wending. Journaliste Sofi Martinez Mateos maakte van de gelegenheid gebruik om haar landgenoot aan het eind van het vraaggesprek uitgebreid te bedanken voor zijn prestaties. "Het laatste dat ik wil zeggen, is geen vraag, maar meer een statement", zei de Argentijnse tegen Messi.

What this Argentinian journalist said to Lionel Messi was beautiful ??pic.twitter.com/dkcLNwaZho — SPORTbible (@sportbible) December 14, 2022

"Er komt een WK-finale aan en we willen natuurlijk allemaal die beker winnen. Maar er is nu al iets dat niemand jou nog kan afnemen, en dat is wat je de Argentijnen hebt gegeven. Er is geen kind dat jouw shirt niet heeft. Of dat nu het origineel is, een replica of een denkbeeldig shirt. Je hebt de levens van iedereen geraakt. Dat is groter dan een WK. Het is een bedankje voor een moment van geluk dat zo groot is, dat je aan zoveel mensen hebt gegeven. Bedankt aanvoerder", besloot Mateos.