Cristiano Ronaldo duikt vier dagen na WK-exit op bij Real Madrid

Woensdag, 14 december 2022 om 16:56 • Rian Rosendaal

Cristiano Ronaldo is woensdag op het trainingscomplex van Real Madrid verschenen, zo meldt het in Madrid gevestigde medium Relevo woensdag. De inmiddels 37-jarige aanvaller trainde alleen, zo klinkt het vanuit de Spaanse hoofdstad. Ronaldo is clubloos sinds zijn recente vertrek bij Manchester United en wil in afwachting van een nieuwe werkgever zijn conditie op peil houden bij de club die hij tussen 2009 en 2018 diende.

Ronaldo kreeg toestemming van het bestuur van Real om op een veld naast de hoofdmacht van trainer Carlo Ancelotti individueel een oefensessie af te werken. Relevo weet te melden dat de aanwezigheid van Ronaldo woensdag voor de nodige verbaasde gezichten zorgde op trainingscomplex Valdebebas. Desondanks is de clubloze aanvaller meer dan welkom bij De Koninklijke, vooral door zijn goede band met de club waar hij vier keer de Champions League mee veroverde. Daarnaast wil hij graag in relatieve afzondering aan zijn conditie werken.

Voor zover bekend had Ronaldo woensdag geen contact met de spelers van het eerste elftal van Real. Diverse jeugdspelers kwamen wel dicht bij de voormalig speler van de Madrileense club om zo op de foto te kunnen met de Portugees. Ronaldo werd afgelopen zomer nog in verband gebracht met een terugkeer bij Real, al kwam dat nooit van de grond. Hij begon enkele maanden geleden aan een tweede seizoen bij Manchester United, dat de samenwerking onlangs stopzette na een nogal explosief interview van Ronaldo met de Engelse journalist Piers Morgan.

Ronaldo begon zonder werkgever aan het WK, dat voor hem en Portugal in de kwartfinale eindigde vanwege de 1-0 nederlaag tegen Marokko. De veelbesproken aanvaller had onder bondscoach Fernando Santos geen vaste plaats en was daar zichtbaar ontevreden over. Ronaldo werd nog tijdens het WK gelinkt aan Al-Nassr, waar hij tot 2025 200 miljoen euro per jaar zou kunnen verdienen. Volgens de 196-voudig international van Portugal is daar echter 'niets van waar'.