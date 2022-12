'Ik denk dat ik een van de meest gehate PSV'ers door Ajax-fans ben'

Woensdag, 14 december 2022 om 16:35 • Guy Habets

Joey Veerman vermoedt dat hij een speler is die het bloed onder de nagels van Ajax-fans vandaan haalt. Dat laat hij weten in een nieuwe uitzending van Bij Andy in de Auto. De middenvelder van PSV weet dat hij in interviews vaak zegt wat hij denkt en geeft toe dat het soms wel een tandje minder mag.

Veerman vermoedt dat hij er, mede door zijn uitgesproken karakter, niet al te goed op staat bij fans van andere clubs. "Ik denk dat ik wel één van de meest gehate PSV'ers door fans van Ajax ben", zo meldt hij lachend tijdens een uitzending van Bij Andy in de Auto. "Soms zeg ik weleens wat in interviews. Soms zeg ik ook iets te veel. Maar PSV is gewoon top. We hebben een heel leuk team, het is lekker rustig. Ik weet niet hoe dat bij Ajax en Feyenoord is, maar hier is het gemoedelijk."

De afgelopen tijd heeft de Volendammer zich vermaakt met het kijken van WK-wedstrijden. Andries Noppert, waar Veerman het goed mee kan vinden. maakte indruk in Qatar en dat is ook de PSV'er niet ontgaan. "Hij heeft het gruwelijk goed opgepakt, toen al bij Go Ahead Eagles. Ik denk dat niemand dat had verwacht. Hij is echt gruwelijk geworden. Ik zeg dat hij zijn laatste wedstrijd in het shirt van Heerenveen al heeft gespeeld. Die is weg deze winter, nu moet hij het doen. Ajax? Die club wordt altijd wel genoemd. Behalve bij mij, haha!"

Eerder liet Veerman al optekenen dat hij net als Noppert hoopt op een kans in Oranje. "Het EK 2024 zit nu wel in mijn hoofd. Daar wil ik heel graag bij zijn. Maar je weet nooit hoe bepaalde keuzes uitpakken en wat Ronald Koeman (de opvolger van Van Gaal, red.) van mij verwacht. Misschien moet ik nog meer goals maken en assists geven", aldus de middenvelder. Veerman staat dit seizoen vooralsnog op zeven goals en vijf assists in 25 officiële wedstrijden.