Lasse Schöne is tot zijn 38ste te bewonderen op de Nederlandse velden

Woensdag, 14 december 2022 om 16:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:47

Lasse Schöne zet voorlopig nog geen punt achter zijn loopbaan. De inmiddels 36-jarige middenvelder heeft woensdag namelijk zijn contract bij NEC verlengd tot medio 2024, zo maakt de club uit Nijmegen officieel wereldkundig. Schöne, bezig aan zijn tweede periode in De Goffert, was bezig aan de laatste maanden van zijn oude verbintenis bij NEC.

"Ik heb in een eerder stadium aangegeven dat mijn keuze onder andere betrekking heeft op mijn fysieke gesteldheid en speelplezier", verklaart Schöne woensdag in een reactie op de website van NEC. "Ik voel me nog altijd erg fit en dat heeft er mede voor gezorgd dat ik heb besloten om er nog een seizoen aan vast te plakken. Het vertrouwen dat de club in me heeft uitgesproken was een andere belangrijke factor. Ik voel me hier thuis en ben blij en trots ook volgend seizoen het shirt van NEC te mogen dragen."

Technisch directeur Carlos Aalbers is bijzonder verheugd over het aanblijven van Schöne in Nijmegen. "Lasse is een op en top professional. Dat zie je in zijn hele doen en laten. Een voorbeeld hiervan is dat hij dit seizoen, op de respectabele leeftijd van 36 jaar, nog geen minuut miste tijdens trainingen en in de Eredivisie. Als aanvoerder en ervaringskundige neemt hij zijn medespelers bij de hand en hij doet dat met een grote passie voor de sport. We zijn ontzettend blij dat hij ook volgend seizoen onderdeel is van onze selectie", deelt Aalbers complimenten uit aan de routinier.

Schöne droeg tussen 2008 en 2012 al het shirt van NEC en keerde medio 2021 terug in De Goffert. De teller van de Deense middenvelder staat inmiddels op 175 wedstrijden namens NEC. De 51-voudig international van Denemarken kwam in zijn loopbaan verder uit voor Ajax, SC Heerenveen, De Graafschap en Genoa.