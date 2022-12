Van Gaal ‘gedroeg zich als een eikel’: ‘Een beetje een mafkees, denk ik’

César Luis Menotti snapt heel goed waarom Lionel Messi vrijdag na afloop van het gewonnen WK-duel met Oranje de confrontatie zocht met Louis van Gaal. Volgens de voormalig bondscoach van Argentinië, die zijn land in 1978 naar de wereldtitel leidde, was de actie van de spelmaker het resultaat van domme uitspraken van de vertrokken bondscoach in aanloop naar het WK-duel.

"Van Gaal werd niet aangevallen, maar op zijn plek gezet vanwege de onzin die hij uitkraamde", verklaart Menotti woensdag in gesprek met Super Mitre Deportivo. "Je hoort je gewoon niet te bemoeien met de tegenstander. Hij denkt altijd de wijsheid in pacht te hebben, maar hij probeerde de Argentijnse spelers te beïnvloeden en heeft zich als een eikel gedragen", aldus de inmiddels 84-jarige Menotti, tegenwoordig als directeur van de nationale elftallen verbonden aan de Argentijnse voetbalbond.

Menotti is van mening dat Van Gaal voorafgaand aan de kraker in de kwartfinale van het WK erg weinig respect toonde voor de selectie van Argentinië. "Als ik tegen Van Gaal speel, zeg ik dat hij een goede trainer is. Ik zal dan niet zeggen dat hij een idioot is. Maar hij is wel een beetje een mafkees, geloof ik. Hij is oud en heeft de nodige domme dingen gezegd", zo besluit Menotti, die overigens dertien jaar ouder is dan Van Gaal.

Messi ging tijdens het kwartfinaleduel met Oranje demonstratief voor de bank van Oranje staan na de benutte strafschop in de slotfase. Na afloop van de gewonnen strafschoppenserie gebaarde de 35-jarige aanvaller richting Van Gaal dat hij niet zoveel babbels moest hebben. Van Gaal zei in aanloop naar de wedstrijd tegen Argentinië dat Messi weinig bijdraagt in verdedigend opzicht en dat Oranje in het geval van strafschoppen 'een plusje' voor had op andere landen op het WK.