Borussia Dortmund zet nog een speler van Feyenoord op de wensenlijst

Woensdag, 14 december 2022 om 15:44 • Guy Habets

Lutsharel Geertruida staat in de belangstelling van Borussia Dortmund. Dat weet 1908.nl te melden. De verdediger annex controleur van Feyenoord heeft zich tijdens het succesvolle Conference League-seizoen van vorig jaar laten zien aan de Duitse topclub en kan voor een relatief laag bedrag de overstap naar het Rijnland maken. Geertruida ligt immers nog maar anderhalf jaar vast in De Kuip.

De 22-jarige Geertruida speelde zich vorig seizoen in de basis en maakte vooral in de knock-outwedstrijden in de Conference League een prima indruk. Dat is ook Dortmund opgevallen, dat de multifunctionele Rotterdammer op het wensenlijstje heeft gezet. Het is niet duidelijk of Feyenoord mee wil werken aan een vertrek van Geertruida en hoe veel het jeugdproduct dan zou moeten kosten. Transfermarkt.com taxeert de waarde van de verdediger op twaalf miljoen euro.

Het contract van Geertruida in Rotterdam-Zuid loopt nog tot medio 2024, maar Feyenoord heeft al aangegeven dat het graag een extra jaar aan die verbintenis toe zou willen voegen. Het is nog maar de vraag of de speler daar nu nog over wil praten, gezien de interesse van Dortmund. De eerdere gesprekken over contractverlenging leverden tot dusver niets op. Geertruida kwam tot dusver tot 125 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij dertien keer scoorde en vier assists afleverde.

Het is zeker niet de eerste keer dat Dortmund het vizier heeft gericht op Feyenoord. Eerder werd al bekend dat Orkun Kökçü in de gaten wordt gehouden door BVB, dat scouts op de Europa League-wedstrijd tegen FC Midtjylland afstuurde. Destijds was er ook een delegatie van Olympique Lyon aanwezig om de Turks international te bekijken. Het is niet duidelijk of de interesse van beide partijen in Kökçü nog steeds concreet is.