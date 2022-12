VI weet wat er daadwerkelijk plaatsvond tussen Henk Fraser en Amin Younes

Woensdag, 14 december 2022 om 14:28 • Guy Habets • Laatste update: 15:56

Meerdere betrokkenen bevestigen dat Henk Fraser en Amin Younes zaterdagmiddag op de training ruzie hebben gehad. Dat valt te lezen in een reconstructie van Voetbal International. De coach van FC Utrecht stapte woensdag zelf op, aangezien hij inzag dat zijn gedrag niet door de beugel kon. Als dat niet was gebeurd, had de club hem ontslagen.

Voetbal International schrijft dat de 'vulkaan die Henk Fraser heet' op zaterdag tot uitbarsting kwam. Toen werd er een partijspel gespeeld op de training en was Urby Emanuelson de scheidsrechter van dienst. Toen hij weigerde te fluiten voor een vermeende overtreding op een andere speler, kwam Younes verhaal halen. Dat zou volgens VI 'een tikkeltje te lang en een tikkeltje irritant' zijn geweest.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op dat moment voelde de Duitse aanvaller een duw in zijn rug en draaide hij zich om. Het was Fraser die de duw uitdeelde en hem vervolgens ook nog eens bij de keel greep. Younes stapte daarop van het trainingsveld, samen met een andere speler. De Duitser vloog vervolgens ook niet mee met de selectie op trainingskamp, waar Fraser wel meereisde. Het leidde tot een onprettig gevoel bij de clubleiding en grootaandeelhouder Frans van Seumeren, waarna meerdere gesprekken volgden.

Toen ook nog bleek dat de spelersgroep tegen Fraser was en massaal partij koos voor Younes, was duidelijk dat de trainer zou moeten vertrekken. De voormalig coach van Sparta Rotterdam, Vitesse en ADO Den Haag kreeg te horen dat er woensdag een persbericht zou komen en dat hij zelf de kans kreeg om op te stappen. Daar koos Fraser uiteindelijk voor, want anders was ontslag waarschijnlijk geweest.

Fraser stapt zelf op bij Utrecht en bevestigt ‘grensoverschrijdend gedrag’