Luis Enrique heeft spijt na matig WK: ‘Ik had één speler thuis moeten laten’

Woensdag, 14 december 2022 om 15:26 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:27

Luis Enrique heeft op Twitch laten weten spijt te hebben van het selecteren van één bepaalde speler. Bij nader inzien had de ontslagen bondscoach andere keuzes willen maken voor zijn Spaanse WK-selectie. Ook betreurt hij zijn keuze om Pablo Sarabia niet op te stellen in de verloren achtste finale tegen Marokko.

Enrique stak op Twitch de hand in eigen boezem wat betreft zijn WK-selectie en gaf toe een fout te hebben gemaakt. “Eén speler beter had ik beter thuis kunnen laten. Ik ga niet zeggen wie het is, maar hij bracht uiteindelijk niet wat ik van hem had verwacht. Ik had beter een andere speler kunnen oproepen”, aldus de ex-bondscoach. Na afloop van het WK werd bekend dat Enrique en de Spaanse bond niet met elkaar door zouden gaan en dat het contract niet zou worden verlengd.

Spanje werd door Marokko uitgeschakeld na strafschoppen en ook daarover deed Enrique een opvallende uitspraak. Vlak voordat de verlenging eindigde, en met het oog op een mogelijke penaltyreeks, bracht hij strafschopspecialist Sarabia binnen de lijnen. De oefenmeester heeft er spijt van dat hij de speler van Paris Saint-Germain niet in de basis had laten starten. Hij raakte in de slotseconden van de wedstrijd de paal en nam de eerste strafschop namens Spanje en miste. “Pablo verdiende meer dan de vijf minuten die ik hem gaf. Ik zou hem nu zelfs in de basis hebben laten starten”, zo klonk Enrique schuldbewust

Enrique werd vorige week na de uitschakeling van Spanje op straat gezet en dezelfde dag nog opgevolgd door Luis de la Fuente, de bondscoach van Jong Spanje. Enrique begon in november 2019 aan zijn tweede termijn als bondscoach, nadat hij van juli 2018 tot maart 2019 ook al de scepter zwaaide bij de nationale ploeg. Uiteindelijk leidde Enrique 49 wedstrijden van Spanje, waarin hij 28 overwinningen boekte. Veertien keer werd er gelijkgespeeld en zeven wedstrijden leverden een nederlaag op. Op het afgelopen EK haalde Spanje nog de halve finale.