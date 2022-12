‘Cristiano Ronaldo is de beste voetballer ooit, Messi is nummer drie of vier’

Woensdag, 14 december 2022 om 13:52 • Guy Habets

Piers Morgan vindt dat Lionel Messi de op drie na beste voetballer aller tijden is. Dinsdagavond vestigde de Argentijnse aanvaller de aandacht op zich door zijn land met een goal en een weergaloze assist naar de WK-finale te leiden, maar voor de Engelse journalist is het nog niet genoeg. Hij vindt nog steeds dat Cristiano Ronaldo de Greatest Of All Time is.

Media, trainers en medespelers bevestigden dinsdagavond dat Messi voor hen nu definitief de beste voetballer ooit is. Morgan sluit echter niet aan in de polonaise. De Engelse journalist, die onlangs nog een groot interview had met Ronaldo, zet de Portugees nog altijd op plek één. "Ik denk dat hij de beste ooit is", zo meldt Morgan in een bericht op Twitter. "Maradona is tweede en Messi derde, maar eigenlijk misschien wel vierde. Achter R9." Daarmee doelt hij op de Braziliaanse Ronaldo.

I think Cristiano Ronaldo’s the best ever, Maradona 2nd, Messi 3rd (possibly 4th actually, behind R9). https://t.co/hg58A9lqhb — Piers Morgan (@piersmorgan) December 13, 2022

Dat de Portugese Ronaldo voor Morgan onaantastbaar is, mag geen verrassing heten. Onlangs kreeg CR7 in een groot interview de kans om zich uit te spreken over alles wat hem dwarszat. Onder meer Erik ten Hag en de clubleiding van Manchester United kregen onderuit de zak van Ronaldo, die zich daarmee niet populair maakte op Old Trafford. Uiteindelijk werd zelfs in onderling overleg besloten om het contract van de sterspeler te verscheuren. Het is nog niet duidelijk waar Ronaldo zijn loopbaan voorzet.