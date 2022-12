Matthäus wijst Dortmund op Eredivisie: ‘Kun je Bellingham zo door vervangen’

Woensdag, 14 december 2022 om 14:07 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:10

Borussia Dortmund lijkt zich te hebben neergelegd bij een vertrek van Jude Bellingham en in de zoektocht naar een opvolger is de naam van Cody Gakpo gevallen. De naam van de Nederlander wordt door oud-international Lothar Matthäus genoemd. Hij ziet in de PSV’er een ideale vervanger van Bellingham.

Als het aan Matthäus ligt, is Gakpo dé opvolger van Bellingham als de Engelsman bij BVB vertrekt. In zijn column voor SPORT BILD breekt de 61-jarige een lans voor de Nederlander. “Er is een WK-revelatie waarmee Dortmund Bellingham zo zou kunnen vervangen en die is waarschijnlijk nog goedkoper ook", schreef Matthäus. "Ik heb het over de Nederlander Cody Gakpo van PSV Eindhoven." Volgens de oud-aanvoerder van Duitsland speelde Gakpo ‘in een meer defensief georiënteerd Nederlands elftal, op de vooruitgeschoven linkshalfpositie’. “Dat hij doeldreiging heeft is duidelijk: hij maakte drie goals op het WK”, vervolgde Matthäus.

Een goedkoper alternatief voor Gakpo is de Spanjaard Joan Gonzàlez van Lecce. Volgens la Gazzetta dello Sport heeft BVB de twintigjarige middenvelder in het vizier, mocht Bellingham vertrekken. Gonzàlez komt uit de jeugd van Barcelona en maakte afgelopen zomer de overstap van La Masía naar de Serie A-club. Dit seizoen kwam hij in alle zestien wedstrijden voor Lecce in actie en daarin kwam hij tot één goal en twee assists. Volgens de roze sportkrant moet Gonzàlez rond de vijftien miljoen euro kosten. Zijn contract bij Lecce loopt nog tot en met juni 2027.

Gakpo staat nog tot medio 2026 onder contract bij PSV. Zijn goede prestaties op het WK in Qatar hebben nog meer clubs wakker geschud. Voor het WK werd hij door Leeds United en Manchester United al nadrukkelijk gevolgd en kwam het bijna tot een transfer naar eerstgenoemde club. Behalve Borussia Dortmund zouden ook Real Madrid, Liverpool en wederom Manchester United de aanvaller aan willen trekken.