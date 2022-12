‘Ajax onderhandelt al maanden en heeft streepje voor op Barcelona’

Woensdag, 14 december 2022 om 12:40 • Guy Habets

Ajax en Benfica hebben een streepje voor op Barcelona als het gaat om het vastleggen van Alan Varela. Dat schrijft het Spaanse Sport. De verdedigende middenvelder van Boca Juniors zou al maanden op de radar staan van de Amsterdammers én de club van trainer Roger Schmidt. Daarnaast wordt er ook al een tijdje onderhandeld over een transfer.

Barcelona mengde zich onlangs in de strijd om de 21-jarige Argentijn, die volgens Fabrizio Romano een ontsnappingsclausule van ongeveer negentien miljoen euro in zijn contract heeft staan. De Catalanen zijn echter geen frontrunner in de race om de handtekening van Varela, aangezien ze zich pas net hebben gemeld bij Boca en de speler zelf. Benfica en Ajax zijn al langer serieus en hebben daardoor een streepje voor, zo schrijft Sport. In Amsterdam zou Varela de opvolger kunnen worden van Edson Álvarez, die buitenlandse belangstelling geniet.

Eerder leek Barcelona nog de beste papieren te hebben, omdat die club er in Argentinië dankzij Lionel Messi heel goed op staat en er een samenwerkingsverband bestaat tussen de Catalanen en Boca Juniors. De speler zelf lijkt echter te neigen naar een transfer naar Ajax of Benfica. Mocht Barcelona naast Varela grijpen, dan komt Martín Zubimendi in beeld. De verdedigende middenvelder van Real Sociedad wordt, net als Varela, gezien als opvolger van Sergio Busquets.

Varela debuteerde begin 2021 voor Boca en speelde sindsdien al 76 officiële wedstrijden voor de club. De Argentijns jeugdinternational was daarin eenmaal trefzeker en fungeerde drie keer als aangever. Transfermarkt.com schat zijn marktwaarde in op zo’n tien miljoen euro, maar zijn transferclausule moet volgens Romano dus negen miljoen euro meer opleveren. TyC Sports-verslaggever Julio Pavoni gaf maandag al aan dat naast Ajax, Benfica en Barça ook Bayer Leverkusen en Villarreal de controleur op de voet volgen.