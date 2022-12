FC Utrecht ontslaat Henk Fraser na incident op trainingskamp

Woensdag, 14 december 2022 om 11:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:35

FC Utrecht heeft trainer Henk Fraser ontslagen, zo meldt het Algemeen Dagblad. De 56-jarige oefenmeester zou aanvaller Amin Younes een week geleden bij de keel hebben gegrepen tijdens een training, waarna het in de kleedkamer op trainingskamp opnieuw tot een confrontatie zou zijn gekomen. Vanuit de club wenst men nog niet te reageren, maar de bekendmaking lijkt niet lang meer op zich te laten wachten.

Technisch directeur Jordy Zuidam zou het incident mee hebben gekregen, stellen bronnen. Zuidam was vervolgens ook degene die de beslissing nam om Fraser de laan uit te sturen. De club uit de Domstad heeft nog niet gereageerd op het nieuws en is ook niet van plan om in gesprek met het AD tekst en uitleg te geven. Dat maakt dat er nog veel onduidelijk blijft over het incident tussen de trainer en Younes. De Telegraaf meldt dat de coach al afscheid heeft genomen van de spelers.

Een week geleden liet Fraser in een interview met het AD nog optekenen dat hij tijdens het trainingskamp in Spanje wilde werken aan zijn band met de spelersgroep. "Dat we met FC Utrecht een moeizame start hadden, heeft invloed gehad op mijn relatie met de spelers. De focus lag vooral op de kwaliteit van ons spel, maar in Spanje, en daarna, ga ik werken aan het menselijk contact met hen. Dat is belangrijk, want een goed persoonlijk contact heeft absoluut invloed op de prestaties. Dus de spelers kunnen iets meer empathie van mij verwachten."

Onder de fans van Utrecht was Fraser al niet onomstreden, omdat het voetbal van de club vaak niet in aanmerking komt voor de amusementsprijs. Ook de spelers zouden kritiek hebben geuit op de 'behoudende' stijl van de coach, zo weet het AD. Voor de winterstop werden er echter de nodige punten gepakt en mede daardoor staat Utrecht nu op de zevende plaats in de Eredivisie. In veertien wedstrijden werden er 24 punten gepakt en de achterstand op plek vijf, die FC Twente nu bezet, is maar drie punten.

Fraser was eerder ook al hoofdtrainer van ADO Den Haag, Vitesse en Sparta. Als eindverantwoordelijke bij de Arnhemmers won hij het bekertoernooi. Afgelopen seizoen was de voormalig verdediger werkzaam bij Sparta, waar hij vlak voor het einde van het seizoen opstapte. Fraser wilde solidair zijn richting assistent Aleksandar Rankovic, die eerder de wacht werd aangezegd door Sparta.