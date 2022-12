Blessures op het WK leveren Tottenham Hotspur grote zorgen op

Woensdag, 14 december 2022 om 13:14 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:23

Richarlison heeft tijdens het WK een hamstringblessure opgelopen en staat naar alle waarschijnlijkheid een maand aan de kant. Dat valt te lezen in the Evening Standard. Dat is een hard gelag voor zijn trainer bij Tottenham Hotspur, Antonio Conte, die de Braziliaan voorafgaand aan het WK ook al bijna een maand moest missen. De aanvaller was toen echter wel op tijd fit voor het WK. De Braziliaan heeft in Londen scans ondergaan om de ernst van de blessure te bepalen.

Naar verluidt blesseerde Richarlison zich afgelopen vrijdag al tijdens de warming-up voor het kwartfinaleduel van Brazilië tegen Kroatië. Toch speelde hij 84 minuten mee in het verloren duel, voordat hij werd gewisseld voor Pedro. Richarlison, op dit WK goed voor drie goals en één assist, begon in alle WK-duels in de basis. Tot nu toe speelde hij 42 interlands waarin hij goed was voor twintig treffers en acht assists.

De aanvaller keerde afgelopen maandag terug naar Engeland, waar er scans werden gemaakt. De Noord-Londense club wacht nu op de resultaten. De Evening Standard meldt dat Tottenham Hotspur bang is dat Richarlison een maand aan de kant moet staan. Conte kon voor het WK begon ook al weken lang geen beroep op hem doen. Ook medespeler Dejan Kulusevski moest toen vanwege een bovenbeenblessure meer dan een maand toekijken.

De spelers in Engeland moeten alweer snel aan de bak. Als Richarlisons blessure toch meevalt, zou hij op tweede kerstdag kunnen spelen in het Premier League-treffen bij Brentford. Vijf dagen later staat het thuisduel met Aston Villa op het programma en drie dagen later alweer een uitwedstrijd tegen Crystal Palace. Richarlison keerde, net als Harry Kane, echter pas net terug van het WK. De vraag is of Conte een beroep op laatstgenoemde kan doen. De Evening Standard verwacht dat de Engelse spits eerst nog fysiek en mentaal moet herstellen van het eindtoernooi in Qatar.