‘Voetbalgod Messi schminkte hem af en wrong hem uit als een natte theedoek’

Woensdag, 14 december 2022 om 10:43 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:38

Daags na de plaatsing voor de WK-finale krijgen Argentinië en Lionel Messi wereldwijd alle lof toegezwaaid. De Argentijnse media komen superlatieven tekort voor la Pulga, die met een benutte strafschop en een weergaloze assist de grote uitblinker was voor zijn land tegen Kroatië (3-0). Ook in de andere landen wordt Messi’s invloed benoemd en geroemd.

Clarín spreekt van een ‘magische Messi’ en een ‘dodelijke Julián Álvarez'. De krant zag in de spits van Manchester City ‘een vermomde Kylian Mbappé’. Vooral bij de derde Argentijnse goal toonde Messi volgens La Nacion aan ‘niets minder dan een voetbalgod’ te zijn. “Zelfs op 35-jarige leeftijd en met een oncomfortabele hamstring overklaste hij Josko Gvardiol.” TyC Sports beloonde zowel Messi als Álvarez met het rapportcijfer 10. “Wat kunnen we nog meer zeggen over onze aanvoerder? Superlatieven schieten tekort. Messi regisseerde de wedstrijd en liet de bal tussen de Kroatische benen door dansen. Hij was de ster op een nieuwe glorieuze avond.”

Ook in de buitenlandse media staat de spotlight op Messi. In The Guardian valt te lezen hoe Messi eigenhandig een einde maakte aan de Kroatische hoop op een comeback. “Messi kwam met een assist van een andere planeet.” Met name de manier waarop de Argentijn verdediger Josko Gvardiol doldraaide werd benoemd. “Gvardiol is pas twintig jaar oud en de beste verdediger van dit toernooi, maar hij werd door Messi afgeschminkt en uitgewrongen als een natte theedoek.”

Marca spreekt van ‘de meest Maradonische Messi’. "Hij is zonder twijfel de beste aller tijden”, vindt het Spaanse medium. “Een vergelijking maken is moeilijk, omdat je dat moet doen met de groten der aarde op WK’s: Pelé, Cruijff, Maradona, Zidane, Ronaldo… Een mogelijke titel voor Leo op zondag plaatst hem, op zijn minst, op één lijn met Diego Maradona. En dat zegt veel in een land als Argentinië."

In Frankrijk ligt de nadruk ook op Messi’s assist op Álvarez. “Met gekmakende nummertje tegenover Gvardiol vond Messi zich opnieuw uit”, zo schrijft L’Équipe. “Met een fantastische acceleratie maakte de ster van Paris Saint-Germain Gvardiol duizelig, voordat hij Álvarez bediende die de hulpeloze Dominik Livakovic verschalkte”, zo valt te lezen bij RMC Sport.