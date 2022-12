Lionel Messi kondigt afscheid aan: ‘Dit wordt mijn laatste reis’

Woensdag, 14 december 2022 om 10:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:20

Lionel Messi speelt aanstaande zondag zijn laatste wedstrijd in het shirt van de nationale ploeg van Argentinië, zo heeft hij bekendgemaakt. De sterspeler bezorgde zijn land eigenhandig een finaleplek met een doelpunt en een assist tegen Kroatië (3-0). Het WK van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten gaat hij niet meer meemaken. De finale, tegen Frankrijk of Marokko, moet de ultieme kroon worden op de loopbaan van Messi.

Messi liet tegen Kroatië vlagen van de oude Messi zien met onnavolgbare passeerbewegingen en schitterende acties. In de eerste helft was hij verantwoordelijk voor de openingstreffer vanaf de strafschopstip. Twintig minuten voor tijd nam hij het voorbereidende werk voor zijn rekening bij de 3-0 van Julian Álvarez. Messi draaide WK-uitblinker Josko Gvardiol helemaal dol en legde de bal op een presenteerblaadje voor de aanvaller van Manchester City. Na afloop werd de aanvaller van Paris Saint-Germain gevraagd naar zijn toekomst.

"Het is vier jaar tot het volgende WK en ik denk niet dat dat haalbaar zal zijn voor mij", aldus de 35-jarige Messi tegen Olé. "Op die manier (het spelen van een finale, red.) eindigen is het beste. Ik beëindig mijn WK-reis door mijn laatste wedstrijd in een finale te spelen. Alles wat ik op dit WK heb meegemaakt, is buitengewoon zinderend, zowel wat de fans hier meemaken als hoe de Argentijnen ervan genieten. Het belangrijkste is om het als team te doen, dat is het mooiste van allemaal. We zijn nog één stap verwijderd van het ultieme doel en gaan er alles aan doen om de titel te pakken."

Messi is al zeventien jaar actief bij de Argentijnse ploeg. Hij debuteerde in 2005 en maakte de WK's van 2006, 2010, 2014, 2018 en 2022 mee. Acht jaar geleden was hij al dicht bij WK-goud, maar bleek Duitsland in de finale te sterk door een doelpunt van Mario Götze. Dit jaar moet alsnog de kroon op een imposante carrière worden gezet, als hij zijn tweede WK-finale speelt. Woensdagavond wordt bekend of Argentinië het in de finale gaat opnemen tegen Frankrijk of Marokko. De finale vindt zondag plaats in het Lusail Stadium.