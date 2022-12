Endrick werkt Real-fans in het harnas en verwijdert gevoelige tweet onmiddellijk

Woensdag, 14 december 2022 om 09:14 • Laatste update: 09:18

Endrick heeft zichzelf niet geliefd gemaakt bij de fans van Real Madrid. De nieuwste aanwinst van de Koninklijke genoot dinsdagavond van het optreden van Lionel Messi tijdens de halve finale van het WK en deelde dat op Twitter. 'Messi is zo'n absurde speler', schreef de aanvaller, begeleid met buitenaardse emoji's. Endrick kreeg meteen een storm van kritiek over zich heen van fans van Real, waarop hij niet veel later besloot de tweet te verwijderen. Messi hielp Argentinië tegen Kroatië (3-0) eigenhandig aan zijn tweede WK-finale met een doelpunt en een assist.

De tweet van Endrick die hij snel na plaatsing verwijderde.