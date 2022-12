Vermoedelijke XI Marokko: defensieve zorgen in jacht op finaleplaats

Woensdag, 14 december 2022 om 09:26 • Paul Jeursen • Laatste update: 09:27

Marokko speelt woensdagavond, als eerste Afrikaanse land ooit, een historische halve finale op het WK. In het Al Bayt Stadium in Al Khor neemt de ploeg van Walid Regragui het op tegen de huidige wereldkampioen Frankrijk. Dat doen zij naar alle waarschijnlijkheid zonder het centrale verdedigingsduo Nayef Aguerd en Romain Saïss. Bieden kampen nog steeds met blessures. De wedstrijd begint om 20.00 uur en staat onder leiding van de Mexicaan César Arturo Ramos.

De defensie van Marokko is het hele WK al een praktisch onneembare vesting. Tot nu toe werd slechts één doelpunt geslikt, de 1-2 tegen Canada. Nota bene een eigen treffer van Aguerd. Woensdagavond zal Yassine Bounou weer onder de lat staan. De keeper van Sevilla is bezig aan een geweldig WK en was dé held in de gewonnen strafschoppenserie tegen Spanje in de achtste finale. Tegen Frankrijk moet Regragui het naar alle waarschijnlijkheid doen zonder het Premier League-duo Nayef Aguerd en Romain Saïss.

Eerstgenoemde miste de kwartfinale tegen Portugal ook al door een dijbeenblessure en is niet op tijd fit. Zijn partner en aanvoerder Saïss, die in die kwartfinale de strijd moest staken met een soortgelijk dijbeen-probleem, kan ook niet spelen. Hun plekken worden ingenomen door Jawad El Yamiq en Achraf Dari. Achraf Hakimi staat zoals altijd rechtsback. Noussair Mazraoui keert terug in de basis en bestrijkt de linkerflank. De voormalig Ajacied moest het duel met Portugal laten schieten, maar is op tijd hersteld.

Op het middenveld heeft Regragui minder problemen. Hij kiest voor dezelfde drie als tegen Portugal. Dat betekent dat Selim Amallah, die eerder stuivertje wisselde met Abdelhamid Sabiri, in de basis staat. Naast Amallah staat Sofyan Amrabat. Azzedine Ounahi completeert het Marokkaanse middenveld. Ook voorin kiest Regragui voor zijn drie favoriete aanvallers. Youssef En-Nesyri, wiens magische kopbal Portugal elimineerde, staat in de punt van de aanval. Hakim Ziyech speelt weer hangend vanaf rechts. De ondersteuning vanaf links komt van Sofiane Boufal. Walid Cheddira, die in de kwartfinale als invaller twee keer geel pakte, is geschorst.

Ook Didier Deschamps zal een kleine puzzel moeten leggen. Naar verluidt heerst er een verkoudheidsvirus bij les Bleus en zouden Adrien Rabiot en Dayot Upamecano geveld zijn. De Franse staf gaat ervan uit dat beiden kunnen spelen. Mocht dit toch niet mogelijk zijn, dan zijn Youssouf Fofana en Ibrahima Konaté de respectievelijke vervangers. Voor de rest kan Deschamps zijn zelfde elf opstellen als tegen Engeland. Aurélien Tchouaméni, die op de training een tik kreeg, is fit genoeg om te spelen. De wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk begint om 20.00 uur en is live te volgen op NPO 1.

Vermoedelijke opstelling Marokko: Bounou; Hakimi, El Yamiq, Dari, Mazraoui; Amrabat, Amallah, Ounahi; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Vermoedelijke opstelling Frankrijk: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernández; Tchouaméni, Griezmann, Rabiot; Dembélé, Giroud, Mbappé.