Scaloni gaat definitief voorbij aan Maradona: ‘Messi is de beste aller tijden’

Woensdag, 14 december 2022 om 07:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:05

Lionel Messi is nog één stap verwijderd van zijn ultieme droom om wereldkampioen te worden met Argentinië. De sterspeler nam zijn land dinsdagavond bij de hand tegen Kroatië (3-0) met een rake strafschop en een assist. Volgens bondscoach Lionel Scaloni bestaat er geen enkele twijfel meer: Messi is de beste speler aller tijden. Argentinië neemt het zondag in de finale op tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Marokko en Frankrijk, die woensdagavond wordt gespeeld.

Argentinië had ogenschijnlijk weinig moeite met Kroatië en ging bij rust al met 2-0 aan de leiding. Messi zorgde vanaf de stip voor de openingstreffer, waarna Julian Álvarez de score verdubbelde uit de kluts. Diezelfde Álvarez gooide het duel twintig minuten voor tijd in het slot. "Ik voel me bevoorrecht om zijn bondscoach te zijn", sprak Scaloni na afloop over Messi. "Ik voel me vereerd om hem te mogen trainen en hem te zien spelen. Het is iets bijzonders, want elke keer dat je Leo ziet spelen, is hij een enorme bron van motivatie voor zijn teamgenoten, de mensen, voor de hele wereld."

Messi schoot tegen Kroatië andermaal enkele records uit de boeken. Zo is hij nu de eerste speler die weet te scoren en een assist weet te geven in drie verschillende wedstrijden op een WK sinds 1966. Ook is hij WK-topscorer aller tijden namens Argentinië met elf treffers en slaagde hij er als eerste Argentijn in om in vijf verschillende wedstrijden te scoren op één WK. "Soms lijkt het erop dat wij dat als Argentijnen natuurlijk zeggen omdat Leo Argentijns is, maar ik twijfel er niet aan om het te zeggen: Leo is inderdaad de beste speler ooit", sprak Scaloni lovende woorden.

Ook Álvarez bewees zijn waarde. De aanvaller van Manchester City werd na Gonzalo Higuaín de jongste Argentijn met vier treffers op een WK. "Julián speelde uitstekend, niet alleen vanwege zijn goals. Hij was in zijn rol ook erg belangrijk voor onze middenvelders. Hij toonde veel spelintelligentie. We zijn heel blij met hem: wat we op het veld van hem verlangen, voert hij uit", aldus Scaloni. "De finale bereiken is geweldig. Ik voel me trots dat ik ons land mag vertegenwoordigen in een WK-finale. Ik ben echt een bevoorrecht persoon."