Fascinerende beelden: Messi ontketent massaal volksfeest in Buenos Aires

Woensdag, 14 december 2022 om 00:51 • Laatste update: 00:59

Lionel Messi heeft dinsdag een waar volksfeest ontketend in de straten van Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië. Messi, die duizenden kilometers verderop een heldenrol vertolkte in de halve finale van het WK tegen Kroatië (3-0), wordt in zijn thuisland toegezonden door vele duizenden razend enthousiaste landgenoten. Het levert fascinerende beelden op. "Messi, Messi, Messi!", schreeuwt de menigte aan een stuk door.

Kort na de halve finale van het WK in Qatar zijn de straten van het centrum van Buenos Aires compleet gevuld met een mensenmassa, zo is te zien op filmpjes die rondgaan via social media. "Niet te geloven", reageert bondscoach Lionel Scaloni vanuit Qatar als hij beelden te zien krijgt van de hoofdstad van zijn thuisland. Het voetbalgekke Argentinië maakt zich op voor de WK-finale van zondag tegen Frankrijk of Marokko. Het moet de kroon op de carrière van volksheld Messi worden.

??#ATENCIÓN | Este es el ambiente en Caseros, Buenos Aires, tras la clasificación de @Argentina a la final de la Copa del Mundo de #Qatar2022. pic.twitter.com/d19u4s3pi1 — Radio Pichincha (@radio_pichincha) December 13, 2022