Van Basten komt terug op belediging van Ziyech: ‘Dat was arrogant van me’

Dinsdag, 13 december 2022

Marco van Basten vindt het in retroperspectief 'arrogant' dat hij Hakim Ziyech zes jaar geleden 'dom' noemde vanwege diens keuze voor het Marokkaanse nationale elftal. De oud-wereldspits toont die zelfreflectie aan de vooravond van de grootste wedstrijd uit de carrière van Ziyech, de halve finale van het WK tegen Frankrijk. "Hem dom noemen was misschien wat arrogant van me", aldus Van Basten in NOS Studio WK 22.

Over de interlandloopbaan van Ziyech was rond 2015 veel te doen. De aanvallende middenvelder meldde zich dat jaar bij het Nederlands elftal van Guus Hiddink, maar raakte geblesseerd op de training en zou nooit debuteren in het shirt van Oranje. Dat had ook te maken met de houding van opvolger Danny Blind en zijn assistent Van Basten, die Ziyech geen uitnodiging stuurden voor de eerstvolgende interlandperiode. Ziyech koos toen voor Marokko, het land waarmee hij zeven jaar later schittert op het WK.

"Hoe dom kun je zijn om voor Marokko te kiezen als je in aanmerking komt voor Oranje", oordeelde Van Basten in 2016 over Ziyech. Nu noemt de voormalig topspits dat dus 'wat arrogant'. "Maar ik vind nog steeds: zulke mensen moeten graag voor Oranje willen uitkomen, anders niet. Ik zou eerder voor Oranje kiezen, omdat het normaal gesproken een sterker team is. Maar hij heeft het ongelijk bewezen door met Marokko in de halve finale te staan. Maar dat is nu wel de eerste keer. Dat is ook wel weer goed van hem, dat is zijn verdienste."

Van Basten zou het desalniettemin hetzelfde hebben aangepakt. "Ik vind, nogmaals, als iemand voor Oranje uit wil komen, graag. Als hij dat niet wil, dan moeten we niet gaan lopen bedelen en gek gaan doen, want dan wil hij wat anders. Daar werd heel moeilijk over gedaan, want wij hadden bij hem op bezoek moeten gaan, hem cadeaus moeten geven, et cetera, et cetera..."

Op dat moment was Ziyech geen onbekende meer van Van Basten, die de nummer 10 in 2012 liet debuteren in het betaald voetbal bij sc Heerenveen. "Het was toen al een hele goede voetballer met nog spillenbeentjes", memoreert Van Basten. "Hij moest sterker worden en dat werd hij ook naarmate hij meer speelde. Hij werd steeds beter. Absoluut een toptalent. Hij was heel jong, zeventien à achttien jaar en heel iel eigenlijk. Van week tot week ging hij meer spelen. Hij was vaak ontevreden, want hij wilde meer spelen, maar daar moest hij even op wachten."

Tafelgenoot Hugo Borst noemt het 'jammer' dat Ziyech voor de Leeuwen van de Atlas koos. "Maar de hartstocht die hij nu heeft, ik weet niet of hij die voor Oranje op had kunnen brengen", aldus Borst. "Het is een jongen die je echt aan je hart moet drukken. Het is een gevoelsmens. Hij voelt zich nu helemaal fijn in het Marokkaanse elftal en ik weet niet of hij onder Louis van Gaal of straks Ronald Koeman ook zo happy zou zijn geweest. Hij is niet vooruit te branden als hij geen warmte voelt."