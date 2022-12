Richarlison laat gigantische tatoeage van Neymar, Ronaldo én zichzelf zetten

Dinsdag, 13 december 2022 om 23:21 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:31

Richarlison laat ondanks de vroegtijdige uitschakeling van Brazilië een gigantische tatoeage op zijn rug zetten. Voor de spits van o Seleção was het blijkbaar een onvergetelijk WK: hij was driemaal trefzeker en de ontmoeting met oud-topspits Ronaldo liet hem tot tranen geroerd. Redenen genoeg voor Richarlison om een opmerkelijk portret van Ronaldo, Neymar én zichzelf te vereeuwigen. De aanvaller van Tottenham Hotspur deelt vier dagen na de WK-uitschakeling via zijn Instagram Story beelden van het moment dat hij de tattoo laat zetten.

Wanneer de artiest van dienst klaar is met het project is niet duidelijk, maar het hoofd van Neymar staat in ieder geval al op de rug van Richarlison. Het resultaat van het portret van de aanvaller van Paris Saint-Germain levert overigens wisselende reacties op. “Laat iemand Richarlison redden van de rest van die tattoosessie”, zo schrijft gebruiker Neymoleque bij de foto van het reeds getatoeëerde gezicht van Ney. Verder staat er ook een eerbetoon aan de zieke Pélé in tekstvorm. "Je hebt Brazilië laten lachen, Pelé", zo valt er te lezen in het Portugees.