V/d Gijp werpt ander licht op heldenrol Lionel Messi: ‘Dit is geel. Pleur op!’

Dinsdag, 13 december 2022 om 22:46 • Mart van Mourik

René van der Gijp is diep onder de indruk van de wijze waarop Lionel Messi scoorde in de halve finale van het WK. Dinsdagavond was Argentinië mede dankzij een benutte strafschop en een weergaloze assist van de 35-jarige superster met 3-0 te sterk voor Kroatië. Hoewel de dribbel voorafgaand aan de beslissende pass richting Julian Álvarez van grote schoonheid was, lichten de analytici van De Oranjewinter vooral de penalty uit.

Johan Derksen, die zich al meermaals niet de grootste fan van Messi toonde, is gematigd positief over het optreden van de Argentijn. “Het is wel veelzeggend. Wat hij doet: iedere wedstrijd heeft hij één of twee beslissende acties en hij liet zien dat hij wel degelijk strafschoppen kan nemen. Toch blijft het gek dat een mannetje zich meer dan een uur wandelend over het veld beweegt, met twee à drie bevlieginkjes de wedstrijd beslist en dat Argentinië vervolgens met tien werkers erbij een serieuze kans maakt om wereldkampioen te worden. Dat zegt heel veel over dit WK.”

Argentinië heeft de voorsprong te pakken. Messi heeft zijn doelpunt weer te pakken. Zijn vijfde van dit WK.



De wedstrijd is nu echt los.#ARGKRO #WK2022 pic.twitter.com/17x4fR0vUT — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 13, 2022

Van der Gijp klinkt positiever, al is de analist niet uitgesproken over de vergelijking met Diego Maradona, die met Argentinië het WK won in 1986. “Maradona was wel héél erg aanwezig toen, hè. Die zat echt in zijn hoogtijdagen. Messi loopt niet op zijn laatste benen, maar het is natuurlijk wel minder geworden. Maar dan nog." De analist is vol ongeloof en moet lachen wanneer hij terugdenkt aan de benutte penalty van Messi. "Zo’n strafschop: daar moet je gewoon geel voor geven. Pleur op! Schiet die bal er gewoon normaal in. Waarom zou je die bal in de kruising schieten?”

“Het gebeurt zelden dat je naar de kleedkamer gaat en tegen elkaar zegt: we hebben een hartstikke lekkere eerste helft gespeeld, maar we staan 2-0 achter. Dat was vandaag zo”, besluit Van der Gijp, die van mening is dat Kroatië, ondanks de nederlaag, geen slechte wedstrijd speelde. Dick Advocaat, eveneens te gast in het praatprogramma van SBS6, heeft louter fraaie woorden over voor de gedeeld topscorer van het WK. “Die paar momenten die je ziet van Messi zijn toch geweldig! Het is altijd bepalend, of je nou wint of verliest. Echt een fenomeen”, besluit de trainer van ADO Den Haag.