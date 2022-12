Messi vertelt direct na afloop van halve finale aan wie hij moet denken

Dinsdag, 13 december 2022 om 22:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:01

Lionel Messi staat voor de tweede keer in zijn loopbaan in de finale van het WK. De Argentijnse superster besliste dinsdagavond de halve finale tegen Kroatië (3-0 winst) met een doelpunt en een assist en verscheen dolgelukkig voor de camera bij TyC Sports. "Aan wie ik op dit moment denk? Mijn familie. Zij zijn het belangrijkste voor mij", aldus Messi.

"Ik heb het met mijn familie erg moeilijk gehad en vandaag wilde ik ze iets spectaculairs geven", vervolgt de 35-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain, die de score na een half uur opende met een fantastisch ingeschoten penalty. "Ik geniet sinds we hier in Qatar zijn aangekomen. We begonnen natuurlijk met een nederlaag (1-2 tegen Saudi-Arabië, red.), waarna we vroegen om het vertrouwen van de mensen. De spelersgroep is te gek, we hebben het geflikt." Argentinië speelt zondagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd de finale tegen Frankrijk of Marokko.

Argentinië legde een moeilijke weg af richting de eindstrijd op het WK 2022 en knokte zich onder meer in de kwartfinale langs Nederland (2-2) na strafschoppen. "We wisten voor het toernooi dat we niet een van de grootste favorieten waren, maar we gingen hierheen om niemand iets cadeau te doen. Dat hebben we wedstrijd voor wedstrijd laten zien. We staan weer in de finale en daar moeten we van genieten", aldus Messi, die de WK-finale van 2014 in de verlenging verloor van Duitsland (1-0).

Rodrigo de Paul, de 'commandant' van Messi op het Argentijnse middenveld, spreekt na afloop van een 'verdiende overwinning' tegen de Kroaten. "We hebben heel hard gewerkt en de zege is gerechtvaardigd", aldus De Paul, die een dankwoord uitspreekt aan het Argentijnse publiek, dat opnieuw in grote getalen aanwezig was. "Vandaag zal voor velen zeker de gelukkigste dag van hun leven zijn en dat is het mooiste wat ons kan overkomen."