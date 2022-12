Lionel Messi tovert op magische avond Argentinië en staat in de WK-finale

Dinsdag, 13 december 2022 om 21:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:52

Argentinië heeft zich dinsdagavond verzekerd van een plek in de finale van het WK 2022. In het Lusail Iconic Stadium was de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni met 3-0 te sterk voor Kroatië. Lionel Messi was met een benutte strafschop en een weergaloze assist de grote uitblinker, terwijl ook Julian Álvarez met een dubbelslag een cruciaal aandeel had in de overwinning. Komende zondag treffen de Argentijnen de winnaar van het duel tussen Frankrijk en Marokko in de finale; de verliezer van de andere halve eindstrijd strijdt zaterdag met de Kroaten om de derde plek.

Argentinië speelde tegen Oranje (2-2, winst na strafschoppen) nog met vijf verdedigers, maar trad dinsdagavond aan in een 4-4-2-formatie. Ex-Ajacied Lisandro Martínez moest zijn plek afstaan aan Leandro Paredes, waarmee er dus een extra middenvelder in de ploeg kwam. Nicolás Tagliafico, een andere ex-Ajacied, maakt voor de tweede keer dit WK zijn opwachting in de basis vanwege een schorsing van Marcos Acuña. Ángel Di María was niet fit genoeg om negentig minuten te spelen en begon vanaf de bank. Bij Kroatië werden er geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het gewonnen duel met Brazilië (1-1, winst na strafschoppen).

Kroatië nam - zonder dat de aanvallende intenties grote kansen opleverden - vanaf de eerste speelminuut het heft in handen, terwijl de Argentijnen voornamelijk op de eigen helft stonden. De eerste mogelijkheid ontstond na een kwartier spelen, toen Dejan Lovren het duel won van Nicolás Otamendi en Cristian Romero, maar ruim naast kopte. Na een half uur spelen sloeg Argentinië, dat tot dan toe nog niets gecreëerd had, plotseling toe. In een poging Álvarez van scoren af te houden haalde doelman Dominik Livakovic de spits onderuit. Hoewel de beelden uitgebreid werden bekeken door de dienstdoende videoscheidsrechter, werd er aan de beslissing van arbiter Daniele Orsato om een strafschop toe te kennen niets meer gedaan. Messi schoot vanaf elf meter feilloos binnen: 1-0.

Messi werd met zijn elfde treffer Argentijns WK-topschutter en liet daarmee Gabriel Batistuta (tien goals) achter zich. Enkele minuten later kwam la Albiceleste op zeer fortuinlijke wijze op 2-0. Álvarez stond aan de basis van een razendsnelle counter en betrad na een sprint met bal vanaf de middellijn het strafschopgebied. Zowel Josip Juranovic als Borna Sosa tastte volledig mis, waardoor Álvarez in balbezit bleef en van dichtbij kon afronden. Enkele minuten voor rust voorkwam Livakovic nog dat Alexis Mac Allister na een hoekschop vanaf links de 3-0 binnenknikte. Aan de overzijde hoopte Juranovic met een veredelde voorzet de aansluitingstreffer aan te tekenen, maar in de korte hoek bracht doelman Emiliano Martínez redding.

In de rust greep bondscoach Zlatko Dalic in door Sosa en Mario Pasalic te vervangen door respectievelijk Mislav Orsic en Nikola Vlasic. Bovendien gaf Marcelo Brozovic na vier minuten in de tweede helft aan niet verder te kunnen vanwege een blessure; Bruno Petkovic nam de honneurs waar op het middenveld. Net voor het verstrijken van het uur kwam Messi in de gelegenheid om na een zelf opgezette één-twee vanaf de hoek van het vijfmetergebied af te ronden, maar Livakovic had in de linkerhoek een uitstekende redding in huis. De halve finale werd ruim twintig minuten voor tijd definitief beslist. Messi kwam aan de rechterkant van het veld in balbezit en draaide Josko Gvardiol helemaal dol, waarna hij de achterlijn haalde. Messi legde vervolgens terug op Álvarez, die eenvoudigerwijs kon binnenschuiven: 3-0.

In het restant van de wedstrijd haalde Argentinië de voet van het gaspedaal om krachten te sparen voor de finale, terwijl Kroatië niet meer bij machte was een doorbraak te vinden. De ploeg van Scaloni kwam er nog wel enkele keren gevaarlijk uit. Mac Allister kwam nog dicht bij de 4-0 met een volley die rakelings naast ging, maar het scorebord kwam niet meer in beweging.