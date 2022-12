Messi helpt Argentinië op weg, maar media maken zich zorgen om superster

Dinsdag, 13 december 2022 om 20:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:28

Argentinië is na ruim een half uur spelen op voorsprong gekomen tegen Kroatië. Lionel Messi maakte in de halve finale van het WK met een ontzettend goed ingeschoten penalty de 1-0. Argentinië maakt zich desondanks zorgen om de gesteldheid van Messi, zo melden diverse internationale media. De Argentijnse superster greep in de wedstrijd al vroeg meermaals naar zijn linkerhamstring.

Messi zat zelfs even op het gras en leek aangeslagen. In de 32ste minuut kregen de Zuid-Amerikanen een penalty vanwege een overtreding van Dominik Livakovic op de doorgebroken Julian Álvarez. Messi, die bij die aanval nauwelijks betrokken was, ging achter de bal staan en schoot de penalty vernietigend in de kruising. Bij het juichen leek de ster van Paris Saint-Germain weer zo fris als een hoentje. Slechts enkele minuten later counterde Argentinië naar 2-0. Álvarez frommelde zich in de razendsnelle uitbraak met het nodige fortuin langs meerdere Kroatische verdedigers en tikte de bal van dichtbij voorbij Livakovic. Nu Messi ook aan de tweede helft begonnen is, lijkt sprake van vals alarm wat betreft zijn vermeende blessure.

De halve finale tussen Argentinië en Kroatië moest nog wat op gang komen. Nou, dat gebeurt nu via een strafschop voor de Argentijnen. Na een snelle uitbraak haalt keeper Livakovic Álvarez neer.#ARGKRO #WK2022 pic.twitter.com/uPO2S0bK1B — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 13, 2022