Taabouni schiet Feyenoord van achttien meter naar zege in Portugal

Dinsdag, 13 december 2022 om 19:24 • Jeroen van Poppel

Feyenoord is dinsdag zijn trainingscampagne in Portugal begonnen met een minimale zege op RC Strasbourg. De manschappen van Arne Slot, die per helft twee totaal verschillende elftallen het veld instuurde, hadden tegen de huidige nummer negentien van de Ligue 1 voldoende aan een treffer van Mohamed Taabouni. De aanvallende middenvelder knalde in de 65ste minuut een vrije trap binnen: 0-1.

Slot begon het oefenduel in het Estádio Algarve met een mix van reguliere basisspelers en jeugd. Onder de lat stond Ofir Marciano, omdat WK-ganger Justin Bijlow nog van zijn vakantie geniet. Mimeirhel Benita, Mats Wieffer, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman vormden de defensie, ook omdat Gernot Trauner ziek is. Lutsharel Geertruida is eveneens mee op trainingskamp, maar zat niet bij de wedstrijdselectie

Karim Dermane speelde als controleur met aanvoerder Orkun Kökçü naast zich. Javairô Dilrosun was de nummer 10, terwijl Ezequiel Bullaude als spits fungeerde. Patrik Wålemark moest vanaf rechts voor gevaar zorgen, terwijl de pas zestienjarige Slovaak Leo Sauer op linksbuiten geposteerd stond. Al snel werd duidelijk dat de fantasieformatie van Slot niet op elkaar ingespeeld was. De enige kans voor Feyenoord in de eerste helft ontstond uit een vrije trap van Kökçü, die de bal op het hoofd legde bij Hancko. De verdediger zag doelman Matz Sels redding brengen.

Slot wisselde tien keer bij het begin van de tweede helft en liet alleen doelman Marciano staan. Igor Paixão, de nieuwe linksbuiten, werd kort na rust bij een fraaie dribbel onderuit getrapt, waardoor Feyenoord een vrije trap te nemen kreeg. Taabouni, die op nummer 10 stond geposteerd, schoot de bal van achttien meter hard langs de muur in de hoek van Sels: 0-1. Santiago Giménez kwam in de slotfase uit een lage voorzet van Paixão dicht bij de tweede Rotterdamse treffer, maar de spits schoot op de bovenkant van de lat.

Opstelling Feyenoord eerste helft: Marciano; Benita, Wieffer, Hancko, Hartman; Kökcü, Bullaude, Karim; Wålemark, Dilrosun, Sauer.

Opstelling Feyenoord tweede helft: Marciano; Pedersen, Rasmussen, López, Kleijn; Timber, Taabouni, Milambo; Slory, Giménez, Paixão.