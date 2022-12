Patrick van Aanholt met Galatasaray in oefenwedstrijd onderuit tegen Lazio

Dinsdag, 13 december 2022 om 18:00 • Sam Vreeswijk

Lazio heeft dinsdag een oefenzege geboekt op Galatasaray. In Turkije eindigde het duel in 1-2 voor de Italianen. Galatasaray kwam vroeg in de wedstrijd nog wel op voorsprong via Baris Alper Yilmaz, maar door doelpunten van Felipe Anderson en Luis Alberto trok de nummer vier van de Serie A alsnog aan het langste eind.

Bij Galatasaray, waar onder meer WK-deelnemers Fernando Muslera en Lucas Torreira nog ontbraken, begon Patrick van Aanholt in de basis als linksback. Ook voor voormalig AZ-speler Fredrik Midtsjø was er een basisplek, terwijl Dries Mertens - die met België een teleurstellend WK kende - op de bank begon. Aan de kant van Lazio zaten er met Sergej Milinkovic-Savic en Matías Vecino ook twee WK-gangers op de bank. Ciro Immobile, clubtopscorer van Lazio in de Serie A dit seizoen, startte wel aan het oefenduel.

Beide teams lieten het net al vroeg in de wedstrijd bollen. Na ruim drie minuten opende Yilmaz de score na een fraaie aanval van Galatasaray, waarna Anderson Lazio zeven minuten later uit een counter weer op gelijke hoogte zette. Behalve het aantal doelpunten was ook het aantal ballen op de paal in de eerste helft in evenwicht: beide teams raakten het houtwerk een keer. In de tweede minuut zag Anderson zijn inzet al op de paal belanden, terwijl Kerem Aktürkoglu hetzelfde een half uur later overkwam.

In het tweede bedrijf werd de score opnieuw vroeg geopend, en deze keer was het Lazio dat dat deed. Al na vijftien seconden schoof Alberto de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in het vijandelijke doel: 1-2. In het restant van het duel was Galatasaray via onder meer Yusuf Demir, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakci, Mertens en Yilmaz dicht bij de 2-2, maar doelman Ivan Provedel trok de overwinning namens Lazio met een aantal reddingen over de streep. Vrijdag spelen beide teams hun volgende oefenduel: Galatasaray neemt het dan op tegen Toulouse, terwijl Lazio Hatayspor treft. Eind december hervat Gala de competitie weer; Lazio doet dat begin januari.