‘Ajax krijgt concurrentie van Barcelona: Romano maakt transferclausule bekend’

Dinsdag, 13 december 2022 om 17:27 • Wessel Antes • Laatste update: 17:39

Ajax moet ver gaan als het Alan Varela aankomende winter aan zich wil binden. De 21-jarige defensieve middenvelder van Boca Juniors heeft volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano een transferclausule van zo’n negentien miljoen euro in zijn contract staan. TyC Sports kwam begin deze week met het nieuws dat Varela op de radar van Ajax staat, maar Sport meldt dinsdag dat Barcelona de beste papieren in handen heeft om de Argentijn over te nemen. Varela zou bij Ajax in beeld zijn als potentiële vervanger van Edson Álvarez.

Volgens de Spaanse sportkrant heeft Barça voorrang wanneer het Varela wil aantrekken. De middenvelder speelde in het verleden in de voetbalschool van de Catalanen nabij Buenos Aires. Barcelona en Boca hebben daar al jarenlang een afspraak over: de Argentijnse grootmacht mag een speler uit de voetbalschool oppikken, maar de Catalanen hebben vervolgens de optie om hem later nog over te nemen.

Sport schrijft dat scouts van Barça Varela zien als ‘de nieuwe Sergio Busquets’. De clubleiding wil zo snel mogelijk een vervanger vinden voor de ervaren middenvelder, die aankomende zomer uit zijn contract loopt in het Spotify Camp Nou. Naast Varela zou Martín Zubimendi in aanmerking komen als vervanger van Busquets. De 23-jarige Spanjaard ligt echter nog tot medio 2027 vast bij competitiegenoot Real Sociedad. Varela’s contract bij Boca loopt tot 2026.

Varela debuteerde begin 2021 voor Boca en speelde sindsdien al 76 officiële wedstrijden voor de club. De Argentijns jeugdinternational was daarin eenmaal trefzeker en fungeerde drie keer als aangever. Transfermarkt.com schat zijn marktwaarde in op zo’n tien miljoen euro, maar zijn transferclausule moet volgens Romano dus negen miljoen euro meer opleveren. Tyc Sports-verslaggever Julio Pavoni gaf maandag al aan dat naast Ajax ook Bayer Leverkusen en Villarreal de controleur op de voet volgen.