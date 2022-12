Reiss Nelson en Martin Ødegaard schieten Arsenal in oefenduel langs Milan

Dinsdag, 13 december 2022 om 16:57 • Wessel Antes • Laatste update: 17:01

Arsenal heeft dinsdagmiddag een krappe oefenzege geboekt op AC Milan: 2-1. Aanvoerder Martin Ødegaard en voormalig Feyenoorder Reiss Nelson waren voor rust verantwoordelijk voor de Londense doelpunten in Dubai. In de tweede helft deed Milan nog wat terug via Fikayo Tomori, maar een nederlaag kon niet meer worden voorkomen.

Arsenal-manager Mikel Arteta moest het tijdens het oefenduel in Dubai nog doen zonder acht WK-gangers van de club. Fransman William Saliba is de enige overgebleven Gunner die nog kans maakt op de eindzege in Qatar. Thomas Partey, die met Ghana deelnam aan het WK, stond al wel in de basis, net als Ben White. De rechtsback van Arsenal verliet het Engelse trainingskamp in de Golfstaat vroegtijdig vanwege een flinke ruzie met assistent-bondscoach Steve Holland. Verder was Ødegaard de bekendste naam aan Londense zijde, terwijl ook ex-Feyenoord-huurling Nelson zich mocht laten zien.

Bij Milan waren alle WK-gangers nog afwezig, maar stonden belangrijke basiskrachten als Fikayo Tomori en Sandro Tonali wel aan de aftrap. Olivier Giroud en Theo Hernández spelen woensdag met Frankrijk de halve finale van het WK tegen Marokko. Arsenal nam direct het initiatief in de eerste helft. Na twintig minuten krulde Ødegaard een vrije trap op heerlijke wijze achter Milan-doelman Ciprian Tatarusanu: 1-0. Vlak voor rust verdubbelde Nelson de score op aangeven van Fábio Vieira. De rappe buitenspeler had daarbij geluk dat zijn schot van richting werd veranderd, waardoor de bal onhoudbaar was voor de Milanese doelman.

Na de theepauze keerden WK-gangers Partey en White niet meer terug bij Arsenal. Zij werden vervangen door Cédric en Mohamed Elneny. Milan probeerde aan de hand van invaller Brahim Díaz meer de aanval op te zoeken. Het veldspel van beide teams werd er in het tweede bedrijf echter niet beter op. Een kwartier voor tijd wist i Rossoneri via Tomori nog wat terug te doen: uit een vrije trap van Tonali knikte de Engelsman de 2-1 tegen de touwen, waarmee hij direct tekende voor de eindstand.

De koploper van de Premier League oefent aanstaande zaterdag in het Emirates Stadium nog tegen Juventus, waarna de competitie een week later hervat zal worden tegen West Ham United. Arsenal jaagt in de tweede seizoenshelft op de eerste landstitel sinds het seizoen 2003/04. Milan oefent aankomende week nog tegen Liverpool en vliegt daarna naar Eindhoven voor een duel met PSV. De Serie A, waarin de Milanezen momenteel tweede staan, wordt pas in 2023 weer hervat.