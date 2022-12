‘Santos lijkt klaar bij Portugal; Mourinho heeft specifieke eis bij opvolging’

Dinsdag, 13 december 2022

Hoewel het nog onduidelijk is of Fernando Santos aanblijft als bondscoach van Portugal, speculeert het Portugese medium A Bola al over mogelijke opvolgers van de 68-jarige keuzeheer. AS Roma-trainer José Mourinho lijkt een belangrijke kandidaat te zijn, al ziet hij de functie alleen zitten als hij een dubbelrol mag vervullen. The Special One ligt nog tot medio 2024 vast in de Italiaanse hoofdstad en wil het contract bij zijn huidige werkgever niet zomaar opgeven.

Santos ligt nog tot 2024 vast als bondscoach van de Seleção das Quinas, maar de doorgaans betrouwbare sportkrant verwacht dat hij zijn contract na het WK-debacle tegen Marokko (1-0 nederlaag) niet meer gaat uitdienen. Santos zal binnenkort een gesprek voeren met Fernando Gomes, de voorzitter van de Portugese voetbalbond FPF, waarna zijn toekomst duidelijk zal worden.

Ook de Italiaanse media hebben al lucht gekregen van de situatie. Onder meer La Gazzetta dello Sport schrijft dat Mourinho zelfs al benaderd is door de Portugese bond. In Portugal ziet men de welbespraakte manager als ideale opvolger van Santos, die in 2016 het EK won met zijn land. De naam van Mourinho is volgens het Braziliaanse Globo echter ook al gevallen als opvolger van Tite bij de Goddelijke Kanaries.

Naast Mourinho zouden managers Luís Castro (Botafogo) en Abel Ferreira (Palmeiras) hoog op het lijstje van Gomes staan. Wanneer Santos op straat wordt gezet dient de bond hem hoogstwaarschijnlijk wel een ontslagpremie te betalen. De ervaren bondscoach heeft tijdens een persconferentie reeds gemeld dat hij zelf niet opstapt. “Of ik mijn ontslag moet indienen? Daar denk ik niet aan. Ik ben al sinds 2014 bondscoach van Portugal en heb in al die jaren altijd goede gesprekken gevoerd met de bond.”