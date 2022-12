Profvoetballer Iran hangt doodstraf boven het hoofd na deelname aan protest

Dinsdag, 13 december 2022 om 15:31 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 15:58

De Iraanse profvoetballer Amir Nasr-Azadani dreigt geëxecuteerd te worden nadat hij heeft deelgenomen aan protesten in zijn land tegen het huidige regime. Volgens het Iraanse nieuwsplatform IranWire zou de 26-jarige profvoetballer op last van de revolutionaire rechtbank worden opgehangen voor ‘oorlog voeren tegen God’. Het is niet duidelijk of er al een vonnis ligt. Onder meer de internationale spelersvakbond FIFPro heeft geschokt gereageerd op het nieuws.

Nasr-Azadeni, die tussen 2016 en 2018 bij het Iraanse Tractor SC speelde, werd vorige maand al gearresteerd. Hij zou betrokken zijn geweest bij de dood van revolutionaire milities, die het huidige Iraanse regime steunen. Het onafhankelijke IranWire meldt echter dat Nasr-Azadeni maar kort meedeed aan de protesten, en dat hij niet in de buurt is geweest van de plek waar militieleden gedood zijn.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country. We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph