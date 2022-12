Ontslagen Enrique lovend over ‘Harry Potter’: ‘Grootste verrassing van het WK’

Dinsdag, 13 december 2022 om 14:30 • Wessel Antes • Laatste update: 14:46

Hoewel Luis Enrique na het WK-debacle van Spanje direct ontslagen werd, heeft hij in Qatar volop genoten van Pedri. De 52-jarige trainer heeft zich in een interview met de bekende Spaanse Twitcher Ibai Llanos lovend uitgesproken over de twintigjarige middenvelder van Barcelona. Enrique maakt zelfs de vergelijking met Andrés Iniesta en onthult een bijnaam die hij voor Pedri heeft verzonnen: Harry Potter.

Wanneer Pedri ter sprake komt begint Enrique direct te glunderen. “Ik noem hem Harry Potter. Hoe hij de bal onder controle heeft... Fysiek gezien is hij een beest, zelfs in lastige situaties. Hij doet me denken aan Andrés Iniesta en is de speler die mij het meest heeft verrast tijdens het WK.” Pedri was in alle vier de wedstrijden die la Roja in Qatar speelde basisspeler, maar kon niet voorkomen dat Marokko (0-0, 3-0 na penalty’s) in de kwartfinale te sterk was.

Door de uitschakeling van Spanje werd Enrique op straat gezet. De voormalig trainer van Barcelona en AS Roma hoopt na dit seizoen een nieuwe uitdaging te vinden. “Ik wil blijven trainen. Ik wil weer bij een club aan de slag gaan en dagelijks aan het werk gaan met de spelers, wat ik bij het nationale elftal niet kon doen. Deze fase is nu voorbij, maar ik zal in ieder geval wachten tot het volgende seizoen.”

Hoewel Marokko er indirect verantwoordelijk voor was dat het dienstverband van Enrique bij Spanje tot een einde kwam, koestert de bondscoach totaal geen wrok naar het Noord-Afrikaanse land. Wanneer Lionel Messi het WK niet wint hoopt hij zelfs dat de Leeuwen van de Atlas er met de eindzege vandoor gaan. “Ik hoop niet op een herhaling van de finale van 2018. Ik zou Messi graag zien winnen, maar zo niet, kan je je voorstellen dat Marokko zou winnen? Hoe cool zou dat zijn!”