Neymar kan opgelucht ademhalen na goed nieuws van Spaanse rechtbank

Dinsdag, 13 december 2022 om 14:09 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 14:20

Neymar is door een Spaanse rechtbank officieel vrijgesproken van corruptie en fraude rondom zijn transfer van Santos naar Barcelona in 2013. Tegen de dertigjarige Braziliaan was een celstraf van twee jaar en een boete van tien miljoen euro geëist. In oktober werd echter al bekend dat de Spaanse aanklager alle beschuldigingen tegen Neymar introk, en inmiddels is de rechtszaak definitief ten einde.

“De rechters hebben besloten de negen aangeklaagden in het proces vrij te spreken, waaronder voormalige clubvoorzitters van Barcelona, Josep Maria Bartomeu en Sandro Rosell, Santos en de vader van Neymar”, laat de rechtbank weten in een verklaring. “Er zijn geen aanwijzingen dat Neymar steekpenningen heeft gekregen en/of heeft geëist om voor Barcelona te tekenen. Het is tevens niet bewezen dat er sprake was van een onrechtmatig contract.”

De zaak was aangespannen door DIS, een Braziliaanse investeringsmaatschappij die destijds recht had op veertig procent van de transferrechten van de aanvaller. Volgens DIS hadden Barcelona en het kamp-Neymar fraude gepleegd rondom de transfersom van 57 miljoen euro in 2013. Daarvan ging zeventien miljoen euro naar Santos, de vorige club van Neymar, en veertig miljoen euro naar Neymar en diens familie. DIS zou veertig procent van die zeventien miljoen euro hebben gekregen, maar beweerde juist recht te hebben op veertig procent van de veertig miljoen euro. De investeringsmaatschappij gaf bovendien aan dat er via een omweg tientallen miljoenen extra waren overgemaakt naar een maatschappij van de vader van Neymar.

In oktober liet Neymar in de rechtszaal in Barcelona al weten dat hij nooit betrokken is geweest bij de contractbesprekingen van destijds. “Mijn vader regelde dat soort dingen altijd en doet dat nu nog steeds eigenlijk. Ik onderteken alles waarvan hij zegt dat ik dat moet doen.” Het was niet de eerste keer dat Neymar en Barcelona in de problemen kwamen door de veelbesproken transfer: in 2016 werd er al een schikking van in totaal vijf miljoen euro getroffen met de Spaanse fiscus. De leiding van Barcelona gaf destijds toe fouten te hebben gemaakt met de fiscale planning rond de Neymar-transfer. Ook deze keer liep het dus met een sisser af.