Ontslag Hofland toegelicht: ‘Dat is de reden waarom we hem ontslagen hebben’

Dinsdag, 13 december 2022 om 13:15 • Sam Vreeswijk

Technisch directeur van Willem II Teun Jacobs heeft uitleg gegeven over het ontslag van Kevin Hofland bij de Tilburgers. De trainer werd maandag op straat gezet, een dag na de met 1-2 verloren derby tegen NAC Breda. Jacobs geeft in gesprek met ESPN aan dat het ontslag het gevolg is van de tegenvallende resultaten bij de Tricolores. “Na de wedstrijd (tegen NAC, red.) gaf Kevin aan dat hij niet wist aan welke knoppen er nog gedraaid kon worden”, aldus de technisch directeur.

De positie van Hofland bij Willem II werd de afgelopen maanden steeds onhoudbaarder. De club, die vorig jaar degradeerde uit de Eredivisie, wist slechts één van de laatste zes competitieduels te winnen. Mede daardoor bezet Willem II nu een teleurstellende achtste positie in de Keuken Kampioen Divisie. “Zestien punten achterstand op de nummer één, veertien punten achter op de nummer twee. Dat is de reden geweest waarom we Kevin ontslagen hebben”, geeft Jacobs dinsdag aan.

Na de nederlaag tegen NAC leek ook Hofland zelf even niet meer te weten hoe het tij nog kon worden gekeerd. “Na de wedstrijd gaf Kevin aan dat hij zich leeg voelde. Dat hij niet wist aan welke knoppen er nog gedraaid kon worden. Daarover heb ik met hem gesproken, ook de dag na de wedstrijd, toen de emoties waren gaan liggen.” Toen werd ook kenbaar gemaakt aan Hofland dat Willem II niet verder zou gaan met hem. “Wij dachten voorafgaand aan dit seizoen een promotiewaardige selectie te hebben. Dat komt er nu niet uit”, aldus Jacobs.

Desondanks houdt Jacobs nog wel vertrouwen in een goede afloop van het seizoen. “Ik heb nog wel het geloof dat we kunnen promoveren, al zal directe promotie lastig worden.” Reinier Robbemond, assistent van Hofland, zal de komende tijd voor de groep staan in Tilburg. Jacobs weet nog niet wie de definitieve opvolger van Hofland wordt. “Ik heb er wel een idee bij, maar nog geen namen in mijn hoofd. Misschien kan dat wat meer energie in het team duwen.”