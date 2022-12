Argentinië houdt Di María op de bank en kiest voor verstevigd middenveld

Dinsdag, 13 december 2022

Lionel Scaloni heeft zijn opstelling voor de halve finale tegen Kroatië bekendgemaakt. Argentinië speelde tegen Oranje (2-2, winst na strafschoppen) nog met vijf verdedigers, maar treedt dinsdagavond aan in een 4-4-2-formatie. Ex-Ajacied Lisandro Martínez moet zijn plek afstaan aan Leandro Paredes, waarmee er dus een extra middenvelder in de ploeg komt. Nicolás Tagliafico, een andere ex-Ajacied, maakt voor de tweede keer dit WK zijn opwachting in de basis vanwege een schorsing van Marcos Acuña.

De Zuid-Amerikanen beginnen met Emiliano Martínez op doel. De sluitpost vervulde een heldenrol in de kwartfinale tegen Oranje door tijdens de strafschoppenserie penalty’s van Virgil van Dijk en Steven Berghuis te stoppen. Argentinië startte tegen Nederland verrassend genoeg met drie centrale verdedigers, waardoor Martínez kon rekenen op een basisplaats. De mandekker moet toezien hoe Scaloni in een viermansdefensie weer de voorkeur geeft aan het centrale duo Cristian Romero en Nicolás Otamendi. Nahuel Molina is de rechtsback, terwijl Tagliafico de geschorste Acuña vervangt.

Op het middenveld houdt Scaloni vast aan Enzo Fernández, Rodrigo de Paul en Alexis Mac Allister. Daar komt Paredes nu nog bij en dus niet Ángel Di María, die maandag weer volledig meetrainde met de groep en door sommige media in de basis werd verwacht. De Argentijnse voorhoede blijft bestaan uit Lionel Messi en Julian Álvarez. La Albiceleste zal het treffen met Kroatië met vertrouwen aanvangen. Nog nooit werd de nationale ploeg uitgeschakeld tijdens een halve finale van een WK. De vijfde en meest recente keer dat Argentinië wist door te stoten naar de finale was in 2014. Mario Götze maakte destijds met Duitsland (1-0) een einde aan de WK-droom van Messi.

Zlatko Dalic, de Kroatische bondscoach, kan beschikken over een fitte selectie en hoefde bij het maken van zijn opstelling ook geen rekening te houden met eventuele schorsingen. De 56-jarige keuzeheer heeft geen redenen kunnen bedenken om zijn basiself te wijzigen. Dominik Livakovic verdedigt weer het doel. De sluitpost hielp de Kroaten hoogstpersoonlijk aan een plek in de halve finale met belangrijke reddingen tegen Japan en Brazilië. Luka Modric en Marcelo Brozovic, de twee andere blikvangers bij Kroatië, starten eveneens in de basis.

De wedstrijd tussen Argentinië en Kroatië begint om 20.00 uur en is live te volgen op NPO 1.

Opstelling Argentinië: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister, Paredes; Messi, Álvarez.

Opstelling Kroatië: Livakovic; Juranovic, Gvardiol, Lovren, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic