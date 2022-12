Erik ten Hag geeft Robin van Persie unieke kans in zijn traject tot trainer

Dinsdag, 13 december 2022 om 12:31 • Wessel Antes • Laatste update: 12:38

Robin van Persie is maandagavond in Manchester gespot in gezelschap van Erik ten Hag. De 39-jarige Rotterdammer brengt deze hele week door in Engeland en krijgt een uniek kijkje in de keuken als ‘stagiair’ bij Manchester United, zo meldt the Manchester Evening News. Van Persie is volop bezig aan zijn trainerscarrière en krijgt daarbij hulp van Ten Hag.

De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal heeft dezelfde zaakwaarnemer als de manager van the Red Devils, in de persoon van Kees Vos. Het drietal werd maandagavond gespot bij het Chinese restaurant Tattu. Bronnen binnen United benadrukken dat er momenteel niet meer dan een stage aan de gang is. Van een definitieve samenwerking tussen Ten Hag en Van Persie is dus nog geen sprake. De 102-voudig international van Oranje speelde tussen 2012 en 2015 voor United en had een levensgroot aandeel in het laatste kampioenschap van de club.

Van Persie is momenteel jeugdtrainer van Feyenoord Onder 16. Hij heeft bij de Feyenoord Academy een contract dat hem tot medio 2024 aan de club verbonden houdt. Onlangs liet hij in de Joe Cole Podcast van BT Sport weten dat hij de ambitie heeft om hoofdtrainer van Feyenoord te worden. “Als kind groeide ik op met deze club. Ik zou het geweldig vinden om ooit trainer van Feyenoord te worden.” Begin november werd bekend dat Van Persie is toegelaten tot de UEFA Pro-opleiding voor het seizoen 2023/24. Een diploma na die opleiding geeft het recht om als hoofdtrainer aan de slag te gaan bij een betaald voetbalorganisatie.

Van Persie kijkt enorm uit naar het UEFA-traject en kan niet wachten tot hij zijn diploma heeft. “Hopelijk begin ik daar volgend jaar juni aan. Dat geeft mij de vrijheid om een trainer te worden op elk niveau. Nu kan ik alle teams trainen tot de Onder 21.” Shaqueel van Persie, de zoon van Robin, timmert inmiddels hard aan de weg als jeugdspeler in de Feyenoord Academy. De pas zestienjarige spits was in twaalf wedstrijden voor Feyenoord Onder 17 dit seizoen al veertien keer trefzeker.