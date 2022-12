Rick Karsdorp staat mogelijk voor transfer naar de Premier League

Dinsdag, 13 december 2022 om 11:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:37

Rick Karsdorp staat mogelijk voor een transfer naar de Premier League. Volgens transfermarktexpert Gianluca Di Marzio is Fulham geinteresseerd in de 27-jarige rechtsback van AS Roma. Karsdorp leeft in onmin met trainer José Mourinho en kreeg van de Portugese oefenmeester zelfs al te horen dat hij mag vertrekken. Clubs uit Italië, Frankrijk en Turkije houden de situatie naar verluidt nauwlettend in de gaten. Fulham kan nu aan dit rijtje toegevoegd worden.

An het standpunt van Roma is nog steeds niets veranderd. I Giallorossi voelen eigenlijk alleen wat voor een definitief vertrek van Karsdorp, al staan de Italianen eventueel ook open voor een ruildeal. Di Marzio meldt dat Fulham momenteel het meest concreet is voor de Nederlandse verdediger. Mocht Karsdorp daadwerkelijk naar Cottagers verkassen, zal hij de concurrentie aan moeten gaan met Kenny Tete. Torino en Lille OSC hebben ook geïnformeerd naar de rechtsback, echter zouden zij alleen interesse hebben in een huurdeal.

La Gazzetta dello Sport maakte eerder al melding van de interesse van Juventus, AC Milan, Bologna, Olympique Marseille, Olympique Lyon en zelfs Feyenoord in Karsdorp. Corriere dello Sport linkte Fenerbahçe en Istanbul Basaksehir vervolgens aan de rechtsback. Net als bij Torino en Lille, zou het ook bij de meeste van deze clubs om een huurperiode gaan. Karsdorp, die volgens Transfermarkt zo'n negen miljoen euro waard is, ligt nog tot medio 2025 vast in Rome.

Karsdorp speelt al sinds 2017 voor Roma, dat hem destijds voor zo’n zestien miljoen euro overnam van Feyenoord. Sindsdien kwam de vleugelverdediger 122 keer in actie voor de club, waarin de drievoudig international goed was voor één doelpunt en dertien assists. Dit seizoen staat de teller op negen Serie A-wedstrijden, waarvan zeven keer als basisspeler. In de Europa League verscheen Karsdorp twee keer aan de aftrap als basisspeler. De in Schoonhoven geboren verdediger maakte in 2016 zijn debuut in Oranje onder Danny Blind. De jaren daarna werd hij niet meer bij de definitieve selectie gehaald.